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الخميس، 05-08-2021 12:50 م

طرح عطاءات اشراف في محافظتي عمان وعجلون

عجلون


الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة العطاءات الحكومية اليوم الخميس، عن طرح العطاء المركزي الخاص بإعداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء لتوريد وتركيب نظام تفريغ الحبوب السائبة مباشرة للتوسعة الثانية في مجمع صوامع الجويدة محافظة العاصمة.

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ودعت الدائرة في بيان صحفي، المكاتب الهندسية والشركات الاستشارية المصنفة لدى دائرة العطاءات الحكومية في مجال الأبنية  بالفئة الأولى (أ) وفي مجال الطرق بالفئة الأولى (أ) مجتمعة لدى نفس الاستشاري او ائتلاف المكاتب الهندسية والشركات الاستشارية المصنفة في المجالات المذكورة أعلاه وفي حال التقدم كائتلاف يكون الاستشاري المصنف في مجال الابنية هو رئيس الائتلاف على أن لا يزيد عدد المؤتلفين عن (2) إلى سحب نسخ العطاء من موقع دائرة العطاءات الحكومية على شبكة الانترنت اعتبارا من يوم الأحد المقبل، وفي حال الحاجة للمزيد من المعلومات مراجعة موقع الدائرة الالكتروني www.gtd.gov.jo.


من جهة اخرى، اعلنت الدائرة عن طرح العطاء المركزي الخاص بإعداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء لطريق كفرنجة وادي الطواحين.


وأوضحت ان العمل يتمثل بدراسة توسعة وتحسين ورفع مستوى طريق كفرنجة/ وادي الطواحين ليصبح بمستوى الطرق الثانوية بطول 5 كيلومترات.


ودعت الدائرة، المكاتب الهندسية والشركات الاستشارية المصنفة لدى دائرة العطاءات الحكومية في مجال الطرق بالفئة الأولى (ا) لسحب نسخ  العطاء من موقع دائرة العطاءات الحكومية على شبكة الانترنت اعتبارا من اليوم، وفي حال الحاجة للمزيد من المعلومات مراجعة موقع الدائرة الالكتروني www.gtd.gov.jo .


 




 

 


 

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