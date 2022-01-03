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الإثنين، 03-01-2022 02:42 م

طرح عطاءات الإشراف على إنشاء 16 مدرسة في المملكة

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - اعلنت دائرة العطاءات الحكومية اليوم الاثنين، بدء طرحها لمجموعة من العطاءات المركزية الخاصة بالإشراف على مشروع انشاء 16 مدرسة في مختلف محافظات المملكة، والممولة بقرض الصندوق السعودي للتنمية.

ودعت الدائرة المكاتب الهندسية والشركات الاستشارية المصنفة لديها في مجال الأبنية بالفئة الاولى (أ) بالائتلاف مع المكاتب الهندسية والشركات الهندسية السعودية المصنفة في مجال الأبنية بالفئة الأولى في السعودية، وبموجب شهادة تصنيف سارية المفعول. 

وأضافت العطاءات أنه لا يسمح للاستشاري المشاركة في أكثر من ائتلاف لنفس العطاء، ولا يسمح التقدم للعطاءات بشكل منفرد، ويتوجب على الاستشاريين المؤتلفين الراغبين في الاشتراك في هذه الدعوة سحب نسخ المناقصة من موقع دائرة العطاءات الحكومية أو من خلال نظام الشراء الإلكتروني الأردني (JONEPS) اعتبارا من اليوم. 

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