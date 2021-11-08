طرح عطاءات تنفيذ وإشراف في العقبة وسحاب

الوكيل الاخباري-أعلنت دائرة العطاءات الحكومية اليوم الاثنين، عن طرحها العطاء الخاص بتنفيذ مبنى محافظة العقبة وسكن المحافظ.

اضافة اعلان



ودعت الدائرة، المقاولين الاردنيين المصنفين بموجب شهادة سارية المفعول صادرة عن الدائرة في مجال الابنية اختصاص انشاء ابنية بالفئة الثانية او الثالثة ولديهم الرغبة في الاشتراك في هذه الدعوة، الى مراجعة الدائرة اعتبارا من يوم غد الثلاثاء او سحب الدعوة من خلال نظام الشراء الالكتروني الاردني.

وأوضحت الدائرة في بيان اصدرته، اليوم الاثنين، انه يجب على المناقصين التأكد من تسجيلهم على بوابة نظام الشراء الالكتروني WWW.JONEPS.GOV.JO، وانه بإمكان الذين لم يسبق لهم التسجيل على نظام الشراء الالكتروني الاردني، التسجيل على النظام لدى دائرة العطاءات الحكومية اعتبارا من يوم غد ولغاية 28 الشهر الحالي. كما دعت الدائرة، المناقصين لمتابعة موقع الدائرة على شبكة الانترنت www.gtd.GOV.jo وعلى نظام الشراء الالكتروني الاردني للحصول على الملاحق التي قد تصدر عن العطاء.



من جهة اخرى، اعلنت "العطاءات الحكومية" عن طرحها العطاء المركزي الخاص بالإشراف على انشاء مبنى متصرفية لواء سحاب وسكن المتصرف.



واشارت الى انه بإمكان المكاتب الاستشارية المصنفة في مجال الابنية اختصاص انشاء ابنية بالفئة الاولى (أ+ب) او بالفئة الثانية ولديهم الرغبة بالاشتراك في هذه الدعوة، لمراجعة الدائرة اعتبارا من اليوم، او سحب الدعوة من خلال نظام الشراء الالكتروني الاردني.



واوضحت انه يجب على المناقصين التأكد من تسجيلهم على بوابة نظام الشراء الالكتروني WWW.JONEPS.GOV.JO، وبإمكان الذين لم يسبق لهم التسجيل على نظام الشراء الالكتروني الاردني التسجيل على النظام لدى دائرة العطاءات الحكومية اعتبارا من اليوم، ولغاية 18 الشهر الحالي.



ودعت الدائرة المناقصين الى متابعة موقع الدائرة على شبكة الانترنت www.gtd.GOV.jo وعلى نظام الشراء الالكتروني الاردني للحصول على الملاحق التي قد تصدر عن العطاء.