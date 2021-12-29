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الأربعاء، 29-12-2021 05:25 م

طرح عطاء أول مشروع ضمن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن طرح دعوة التأهيل المسبق لعملية تقديم العطاءات التنافسية الدولية لمشروع إنشاء 15 مدرسة حكومية بحسب كودات المباني المدرسية الجديدة، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ودعت الوزارة الشركات أو الائتلافات ذات الخبرة في تطوير إدارة المباني المدرسية والمشاريع العقارية المماثلة إلى تقديم طلبات التأهيل المسبق، قبل المشاركة في المرحلة الثانية والأخيرة من عملية الاختيار لتنفيذ المشروع، وفقاً لقانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2020 وبحسب الممارسات الدولية.

ويعتبر مشروع إنشاء 15 مدرسة حكومية أحد المشاريع المدرجة في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021-2023 ، والذي يترجم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لبناء 15 مدرسة لمراحل رياض الأطفال والأساسية والثانوية في محافظات العاصمة والزرقاء ومأدبا.

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