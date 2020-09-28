طرح عطاء إنشاء مدرسة الصونانية الأساسية المختلطة

الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة العطاءات الحكومية، اليوم الإثنين، عن طرحها لعطاء إنشاء مدرسة الصونانية الأساسية المختلطة في محافظة البلقاء.

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وذكرت الدائرة في بيان صحفي ان العطاء يتضمن إنشاء مدرسة الصونانية الأساسية المختلطة في محافظة البلقاء والمكونة من مبنى بأربعة طوابق وبمساحة اجمالية بلغت نحو 3088 مترا مربعا، شاملا جميع الأعمال الخارجية.



ودعت الدائرة المقاولين الراغبين بالمشاركة بهذا العطاء، إلى مراجعة الدائرة، اعتبارا من اليوم وحتى الثالثة من مساء يوم 6 تشرين الأول المقبل، اضافة الى الاطلاع على مزيد من المعلومات من خلالها موقعها الإلكتروني www.gtd.gov.jo .



