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الأحد، 03-10-2021 08:49 م

طرح عطاء إنشاء مركز صحي العرين الأولي بعمان

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الوكيل الاخباري -أعلنت دائرة العطاءات الحكومية اليوم الأحد، عن طرحها العطاء المركزي الخاص بمشروع انشاء مركز صحي العرين الاولي /حمام الشموط/ في محافظة العاصمة.

ودعت الدائرة في بيان صحافي، المقاولين الأردنيين المصنفين بموجب شهادة تصنيف سارية المفعول صادرة عن الدائرة في مجال الأبنية اختصاص أنشاء أبنية بالفئة الثالثة أو الرابعة ولديهم الرغبة في الاشتراك في هذه الدعوة مراجعة الدائرة اعتبارا من يوم غدٍ الاثنين، أو سحب الدعوة من خلال نظام الشراء الإلكتروني الاردني .

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وأوضحت أنه يجب على المناقصين التأكد من تسجيلهم على بوابة نظام الشراء الإلكتروني WWW.JONEPS.GOV.JO، وبإمكان المناقصين الذين لم يسبق لهم التسجيل على نظام الشراء الإلكتروني الاردني التسجيل على النظام لدى دائرة العطاءات الحكومية اعتبارا من يوم غدٍ الاثنين ولغاية 25 من الشهر الحالي.

ودعت إلى متابعة موقع الدائرة على شبكة الانترنت www.gtd .Gov.jo وعلى نظام الشراء الإلكتروني الاردني للحصول على الملاحق التي قد تصدر على العطاء .

 

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