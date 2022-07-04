طرح عطاء تشغيل المرحلة 2 من مشروع باص عمّان

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة رؤية عمّان الحديثة للنقل، الذراع الاستثماري لأمانة عمّان، عن طرح عطاء تشغيل المرحلة الثانية من مشروع باص عمّان، لاختيار المشغّل لهذه المرحلة التي ستتضمّن تسيير 136 حافلة كبيرة ومتوسطة على خطوط النقل العام داخل مدينة عمّان.

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ويقوم كل مشارك في العطاء، والذي يشترط أن يكون ائتلاف من شريك محلّي وشريك دولي متخصّصين في خدمات النقل العام، بتقديم عروضهم الفنية والمالية وفق الشروط المرجعية للعطاء.



ووفق بيان للشركة، يتم عند إحالة العطاء على المشارك صاحب العرض الأفضل (المشغّل) توقيع اتفاقية تشغيل المرحلة الثانية على أساس التكلفة الكلية (Gross Cost Contract) لمدة (5) سنوات قابلة للتمديد لـ(5) سنوات إضافية، ويقوم المشغّل خلال مدة الاتفاقية بتولّي جميع مهام التشغيل للحافلات وذلك مقابل بدل تشغيلي شهري يتم سداده من قبل شركة رؤية عمّان الحديثة للنقل للمشغّل.



ويقوم المشاركون في العطاء بتقديم عروضهم ضمن الشروط التالية:

1. على الراغبين من الشركات ذات الاختصاص في مجال النقل العام مراجعة شركة رؤية عمّان الحديثة للنقل في العبدلي – شارع سليمان النابلسي – مبنى رقم (36) – الطابق الرابع بين الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الرابعة مساءً اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 2022/7/05 ولغاية يوم الخميس الموافق 2022/7/14 للحصول على نسخة الشروط المرجعية للعطاء، علماً بأن ثمن نسخة الشروط المرجعية هي (500) خمسمائة دينار غير قابلة للاسترداد يتم إيداعها في حساب شركة رؤية عمّان الحديثة للنقل بنك الأردن – فرع الشميساني، رقم الحساب: (0013010029597006)، و رقم (IBAN): JO69 BJOR 0010 0000 1301 0029 5970 06، حيث إنه "لن يتم تسليم نسخة الشروط المرجعية إلا بعد تقديم سند (فيشة) الإيداع".



2. يتم تقديم أي أسئلة أو استفسارات تتعلّق بالشروط المرجعية للمشروع إن وجدت على عنوان البريد الإلكتروني التالي: [email protected]، وذلك خلال موعد لا يتجاوز يوم السبت الموافق 2022/7/30، وستقوم شركة رؤية عمّان الحديثة للنقل بالرد على هذه الأسئلة يوم الاثنين الموافق 2022/8/08 من خلال البريد الإلكتروني.



3. تقدم العروض إلى شركة رؤية عمّان الحديثة للنقل في موعد أقصاه الساعة الرابعة من مساء يوم الخميس الموافق 2022/9/08 ويرفق بالعرض شيك مصدّق أو كفالة بنكية صادرة عن مصرف أو مؤسسة مالية مرخّصة للعمل فـي الأردن بقيمة (50,000) خمسين ألف دينار لصالح شركة رؤية عمّان الحديثة للنقل كفالة دخول العطاء (Bid Security).