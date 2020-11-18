طرح عطاء تنفيذ محكمة جنايات عمان في منطقة الجويدة

الوكيل الاخباري -

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أعلنت دائرة العطاءات الحكومية، عن طرحها لعطاء تنفيذ محكمة جنايات عمان في منطقة الجويدة.وأوضحت الدائرة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن العطاء تمثل في تنفيذ مبنى محكمة جنايات عمان في منطقة الجويدة ليضم كافة هيئات الجنايات الصغرى، والمكون من سبعة طوابق وبمساحة إجمالية 27 ألف متر مربع، شاملاً جميع الأعمال، بحسب ما هو وارد في وثائق العطاء.ولفتت الدائرة إلى أن آخر موعد لبيع وثائق الشراء هو الساعة الثالثة مساء يوم الأحد 29 تشرين الثاني، داعية المقاولين الراغبين بالمشاركة في العطاء مراجعتها اعتباراً من يوم الأحد 22 تشرين الثاني، ومتابعة موقعها الإلكتروني www.gtd.gov.jo.