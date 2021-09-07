طرح عطاء تنفيذ نظام الطاقة الكهربائية الشمسية لمعبر وادي الاردن

الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة العطاءات الحكومية اليوم الثلاثاء، عن طرح العطاء المركزي الخاص بتنفيذ نظام الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية لمعبر وادي الاردن.

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ودعت الدائرة في بيان صحفي، المقاولين الاردنيين المصنفين لديها في مجال الكهروميكانيك والطاقة المتجددة اختصاص الكهروميكانيك والطاقة المتجددة بالفئة الاولى والثانية، والشركات المتخصصة بموجب رخصة ممارسة انشطة سارية المفعول صادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة وفحص نظم مصادر الطاقة المتجددة الحاصلة على المستوى الاول (أ)، الى مراجعة دائرة العطاءات اعتبارا من يوم غد.

كما دعت الدائرة ائتلاف مقاول مصنف في مجال الكهروميكانيك والطاقة المتجددة اختصاص الكهروميكانيك والطاقة المتجددة بالفئة الاولى او الثانية بموجب شهادة تصنيف سارية المفعول صادرة عن الدائرة مع شركة متخصصة بتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة وفحص نظم مصادر الطاقة المتجددة الحاصلة على المستوى الاول (أ) بموجب رخصة ممارسة انشطة سارية المفعول صادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ولا يسمح بالائتلاف لأكثر من شركتين، وكذلك والراغبين في الاشتراك في هذا العطاء الى مراجعة دائرة العطاءات اعتبارا من يوم غد، وللمزيد من المعلومات مراجعة موقع الدائرة الالكتروني www.gtd.gov.jo .