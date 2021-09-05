طرح عطاء لإنشاء مدارس جديدة في الكرك

الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة العطاءات الحكومية، اليوم الأحد، عن طرح العطاء المركزي الخاص بإعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ لإنشاء مدارس جديدة في محافظة الكرك.

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وأوضحت الدائرة في بيان صحفي، ان العمل يتمثل بإنشاء مدارس جديدة بمساحة إجمالية تبلغ 8800 متر مربع، موزعة على مشروع إنشاء مدرستي الشهيد سائد المعايطة الثانوية للبنين بمساحة 5300 متر مربع، وراكين الأساسية المختلطة بمساحة 3500 متر مربع.



ودعت الدائرة، المكاتب الهندسية والشركات الاستشارية المصنفة لديها في مجال الأبنية بالفئة الأولى (أ)، والراغبين في الاشتراك في العطاء لمراجعة الدائرة اعتبارا من اليوم الأحد، أو من خلال نظام الشراء الإلكتروني الأردني، مؤكدة على المكاتب الهندسية ضرورة التأكد من التسجيل على بوابة نظام الشراء الالكتروني WWW.JONEPS.GOV.JO.



واشارت الى انه بإمكان المكاتب الهندسية الذين لم يسبق لهم التسجيل على نظام الشراء الإلكتروني الأردني، التسجيل على النظام لدى دائرة العطاءات الحكومية اعتبارا من اليوم ولغاية يوم الثلاثاء 21 أيلول الحالي.



كما دعت المكاتب الهندسية الى متابعة موقع الدائرة الالكتروني، ونظام الشراء الالكتروني الاردني للحصول على الملاحق التي قد تصدر عن العطاء.

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