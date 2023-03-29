طرح عطاء لتركيب كاميرات مراقبة في حافلات مديرية التسول لمنع أي تجاوزات

الوكيل الاخباري-

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قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، الأربعاء، إن الوزارة عملت على تصويب بعض المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة عبر تشكيل لجان فنية مختصة ومتابعتها.وأضافت، خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية، الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بوزارة التنمية الاجتماعية، وصندوق المعونة الوطنية، في إطار مناقشتها لتقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 و2019 و2020 و 2021، أنه جرى تحصيل جزء من المبالغ المترتبة عليها والعمل جار على تصويب ما تبقى منها، مقدرة بالوقت نفسه الجهود التي يقوم بها ديوان المحاسبة بشأن كشف مواطن الخلل.وأضافت رداً على بعض الملاحظات، انه تم طرح عطاء لتركيب كاميرات مراقبة في الحافلات التابعة لمديرية التسول للمراقبة ومنع أي تجاوزات وهي قيد المتابعة.وقال رئيس اللجنة نمر السليحات إن الاستيضاحات التي جرى مناقشتها تمحورت حول بعض المخالفات منها الفحص الفجائي على قسم الحركة وقيود وسجلات الوزارة، مضيفا أنه تم تنفيذ توصيات اللجنة وتصويب بعض المخالفات وتحصيل جزء من الذمم المالية المستحقة.وجدد التأكيد على أهمية توفير السبل والإجراءات الكفيلة بالحفاظ على المال العام وعدم التهاون مع المعتدين عليه، مشدداً على ضرورة الحد من المخالفات وعدم تكرارها.أمين عام الوزارة برق الضمور، أكد أنه جرى تصويب بعض الملاحظات وسيتم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة وديوان المحاسبة لتصويب كل الاستيضاحات والمخالفات الواردة.وقال رئيس ديوان المحاسبة بالوكالة إبراهيم المجالي إن ديوان المُحاسبة سيقوم بمتابعة جميع الإجراءات وما تؤول إليه اللجنة المشتركة واطلاع اللجنة المالية النيابية عليها.ودعا النواب، ناجح العدوان، احمد القطاونة، خالد البستنجي، عمر النبر، عبد الله أبو زيد، سليمان أبو يحيى، ضرار الحراسيس، رمزي العجارمة، وزارة التنمية الاجتماعية إلى تصويب المخالفات وإغلاقها بأسرع وقت ممكن وضرورة التعاون الكامل مع ديوان المحاسبة.وعرضوا جملة من الاقتراحات والمُلاحظات للإجراءات المتبعة لدى بعض مديريات التنمية الاجتماعية في المحافظات.وأكدوا ضرورة عمل زيارات مفاجأة وتشكيل لجان متابعة لكشف الخلل الحاصل فيها وتركيب كاميرات مراقبة بداخل الحافلات التابعة لمديرية التسول لمنع أي تجاوزات.