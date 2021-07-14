طرح 3 عطاءات بخصوص مياه الشرب وفتح الطرق في الزرقاء

الوكيل الإخباري - طرح مجلس محافظة الزرقاء "اللامركزية"، 3 عطاءات تتعلق بالمياه وتصريف مياه الأمطار وفتح وتعبيد طرق.

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وقال رئيس المجلس أحمد عليمات الأربعاء، إنه تم طرح عطاء إيصال خطوط مياه الشرب إلى تجمع سكان منطقة الوقف (القنية) في قضاء بيرين.



وأضاف أنه تم كذلك طرح عطاء تأهيل وتوسعة طريق بيرين – الخلة، إضافة إلى عطاء فتح وتعبيد طرق زراعية في قضاء الأزرق.



وأشار إلى أن عطاءات أخرى قيد البحث والدراسة منها، تأهيل طريق جريبا - الدربيات في لواء الرصيفة وطريق مثلث جريبا – ياجوز وعطاء لتصريف مياه الأمطار في منطقة جريبا.