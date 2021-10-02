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السبت، 02-10-2021 02:45 م

طرح 554 تخصصا للقبول في الجامعات الرسمية هذا العام

التعليم العالي 2


الوكيل الإخباري - طرحت وزارة التعليم العالي 554 تخصصا للقبول في الجامعات الرسمية هذا العام، منها 474 تخصص انخفض الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي فيها هذا العام مقارنة مع العام الماضي، وفق مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب، السبت.

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وقال الخطيب إن الانخفاض في معدل القبول تراوح بين 17 علامة في أحد التخصصات وصولا إلى الحد الأدنى للانخفاض الذي كان 0.1%.


وأشار إلى فتح باب تقديم الانتقال من تخصص لآخر أو من جامعة لأخرى يوم الاثنين.


وأعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد، الجمعة، قبول 52012 طالب وطالبة في الجامعات الرسمية، كما أعلنت الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي في تخصص الطب لطلبة الثانوية الأردنية للسنة الحالية يصل 93.55%.


 




 

 


 

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