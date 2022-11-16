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الأربعاء، 16-11-2022 07:19 م

طرق رئيسة بالمملكة تعتبر بؤر ساخنة عُرضة للانهيار خلال الأمطار - أسماء

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال نقيب المهندسين الجيولوجيين خالد الشوابكة إن هناك عدة طرق رئيسة في الأردن تعتبر "بؤر ساخنة" ومعرضة للانهيارات الصخرية خاصة خلال الشتاء.

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وبين الشوابكة لـ " الوكيل الإخباري" أن أهم هذه الطرق ( طريق عمان - جرش، طريق وادي شعيب، طريق العدسية- البحر الميت). 

وأشار إلى أن هذه الطرق اقيمت على تربة تحتوي على طبقات طينية ما يجعلها عرضة للانهيار، أو أنها أقيمت على مقاطع صخرية تميل باتجاه الطرق أو أن تكون مُشبعة بالمياه.


ونوه إلى أن النقابة وبالتعاون مع وزارة الاشغال شكلت لجنة لمتابعة هذا الطرق وإجراء اللازم في حال حدوث أي انهيار.


وتشهد بعض طرق المملكة مع كل موسم مطري انهيارات ما يشكل خطراً على مستخدمي الطريق .

 




 

 


 

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