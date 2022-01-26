طرق مغلقة بسبب تراكم الثلوج - اسماء

الوكيل الاخباري -أعلنت مديرية الأمن العام انه مع اشتداد المنخفض الجوي في كافة مناطق المملكة كانت حالة الطرق في المملكة لغاية الساعة ٩ هذا اليوم وعلى النحو التالي:

اضافة اعلان





إقليم العاصمة : كافة مناطق العاصمة عمان تشهد تساقط للثلوج وبداية تراكم وجميع الطرق الرئيسية سالكه بحذر شديد



إقليم الشمال: اربــــد وغرب إربد والمفرق والرمثا تشهد تساقط للأمطار و جميع الطرق الرئيسية سالكة بحذر .



عجلــون: تشهد تساقط كثيف للثلوج والطرق الرئيسية سالكة بحذر شديد باستثناء الطرق التالية



-طريق عجلون إربد والعكس مغلقة بسبب تراكم الثلوج

-طريق اشتفينا باتجاه عجلون مغلقة بسبب تراكم الثلوج



-طريق صخرة باتجاه ارحابا مغلقة بسب تراكم الثلوج



جـــرش: تشهد تساقط للثلوج وجميع الطرق الرئيسية سالكه بحذر شديد .



إقليم الوسط:

البلقاء: تشهد تساقط للثلوج وطريق شارع الستين وشارع الكسارات مغلفة بسبب تراكم الثلوج

مأدبا والزرقاء : جميع الطرق سالكه بحذر

الرصيفة: منطقة وادي القمر مغلقة احترازيا بسب ارتفاع منسوب المياه.



إقليم الجنوب: الكـرك : تشهد تساقط للثلوج وجميع الطرق الرئيسية سالكه بحذر شديد

الطفيلة: تساقط الثلوج وجميع الطرق الرئيسية سالكه بحذر شديد باستثناء طريق شريف الحنوبي باتجاه بصيره مغلق بسبب تراكم الثلوج

الشوبـك: تشهد تساقط للثلوج وجميع الطرق الرئيسية سالكه بحذر شديد



معان: جميع الطرق الرئيسية سالكه بحذر شديد باستثناء الطريق الملوكي مغلق بسبب تراكم الثلوج



البتراء: جميع الطرق الرئيسية سالكه بحذر شديد باستثناء طريق دلاغه – وادي موسى مغلق بسبب تراكم الثلوج .



مناطق البادية الشمالية والجنوبية جميع الطرق سالكة بحذر

مناطق البادية الوسطى تشهد تساقط للثلوج وجميع الطرق الرئيسية سالكه بحذر شديد





