الخميس 27-01-2022
الوكيل الاخباري

الامن العام : مئات المركبات علقت في الثلوج

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تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

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الأربعاء، 26-01-2022 09:12 م

طرق مغلقة بسبب تراكم الثلوج - اسماء

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 الوكيل الاخباري -أعلنت مديرية الأمن العام انه مع اشتداد المنخفض الجوي في كافة مناطق المملكة كانت حالة الطرق في المملكة لغاية الساعة ٩ هذا اليوم وعلى النحو التالي:

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إقليم العاصمة : كافة مناطق العاصمة عمان تشهد تساقط للثلوج وبداية تراكم وجميع الطرق الرئيسية سالكه بحذر شديد

إقليم الشمال: اربــــد وغرب إربد والمفرق والرمثا تشهد تساقط للأمطار و جميع الطرق الرئيسية سالكة بحذر .
 
عجلــون: تشهد تساقط كثيف للثلوج والطرق الرئيسية سالكة بحذر شديد باستثناء الطرق التالية 

 -طريق عجلون إربد والعكس مغلقة بسبب تراكم الثلوج 
-طريق اشتفينا باتجاه عجلون مغلقة بسبب تراكم الثلوج

 -طريق صخرة باتجاه ارحابا مغلقة بسب تراكم الثلوج
  
جـــرش: تشهد تساقط للثلوج وجميع الطرق الرئيسية سالكه بحذر شديد .

إقليم الوسط: 
البلقاء: تشهد تساقط للثلوج وطريق شارع الستين وشارع الكسارات مغلفة بسبب تراكم الثلوج 
مأدبا والزرقاء : جميع الطرق سالكه بحذر 
الرصيفة: منطقة وادي القمر مغلقة احترازيا بسب ارتفاع منسوب المياه. 

إقليم الجنوب: الكـرك : تشهد تساقط للثلوج وجميع الطرق الرئيسية سالكه بحذر شديد 
الطفيلة: تساقط الثلوج وجميع الطرق الرئيسية سالكه بحذر شديد باستثناء طريق شريف الحنوبي باتجاه بصيره مغلق بسبب تراكم الثلوج 
الشوبـك: تشهد تساقط للثلوج وجميع الطرق الرئيسية سالكه بحذر شديد
 
معان: جميع الطرق الرئيسية سالكه بحذر شديد باستثناء الطريق الملوكي مغلق بسبب تراكم الثلوج
 
البتراء: جميع الطرق الرئيسية سالكه بحذر شديد باستثناء طريق دلاغه – وادي موسى مغلق بسبب تراكم الثلوج .

مناطق البادية الشمالية والجنوبية جميع الطرق سالكة بحذر
مناطق البادية الوسطى تشهد تساقط للثلوج وجميع الطرق الرئيسية سالكه بحذر شديد 
 

 

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