طرق مغلقة بسبب تراكم الثلوج - اسماء

الوكيل الاخباري -أعلنت مديرية الأمن العام انه مع اشتداد المنخفض الجوي في كافة مناطق المملكة كانت حالة الطرق في المملكة لغاية الساعة ٩ هذا اليوم وعلى النحو التالي:
إقليم العاصمة : كافة مناطق العاصمة عمان تشهد تساقط للثلوج وبداية تراكم وجميع الطرق الرئيسية سالكه بحذر شديد
إقليم الشمال: اربــــد وغرب إربد والمفرق والرمثا تشهد تساقط للأمطار و جميع الطرق الرئيسية سالكة بحذر .
عجلــون: تشهد تساقط كثيف للثلوج والطرق الرئيسية سالكة بحذر شديد باستثناء الطرق التالية
-طريق عجلون إربد والعكس مغلقة بسبب تراكم الثلوج
-طريق اشتفينا باتجاه عجلون مغلقة بسبب تراكم الثلوج
-طريق صخرة باتجاه ارحابا مغلقة بسب تراكم الثلوج
جـــرش: تشهد تساقط للثلوج وجميع الطرق الرئيسية سالكه بحذر شديد .
إقليم الوسط:
البلقاء: تشهد تساقط للثلوج وطريق شارع الستين وشارع الكسارات مغلفة بسبب تراكم الثلوج
مأدبا والزرقاء : جميع الطرق سالكه بحذر
الرصيفة: منطقة وادي القمر مغلقة احترازيا بسب ارتفاع منسوب المياه.
إقليم الجنوب: الكـرك : تشهد تساقط للثلوج وجميع الطرق الرئيسية سالكه بحذر شديد
الطفيلة: تساقط الثلوج وجميع الطرق الرئيسية سالكه بحذر شديد باستثناء طريق شريف الحنوبي باتجاه بصيره مغلق بسبب تراكم الثلوج
الشوبـك: تشهد تساقط للثلوج وجميع الطرق الرئيسية سالكه بحذر شديد
معان: جميع الطرق الرئيسية سالكه بحذر شديد باستثناء الطريق الملوكي مغلق بسبب تراكم الثلوج
البتراء: جميع الطرق الرئيسية سالكه بحذر شديد باستثناء طريق دلاغه – وادي موسى مغلق بسبب تراكم الثلوج .
مناطق البادية الشمالية والجنوبية جميع الطرق سالكة بحذر
مناطق البادية الوسطى تشهد تساقط للثلوج وجميع الطرق الرئيسية سالكه بحذر شديد
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