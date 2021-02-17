طرق مغلقة واخرى سالكة بحذر .. تحديث جديد لحالة الطرق في المملكة

الوكيل الاخباري - دعا الناطق الاعلامي للامن العام المواطنين أخذ الحيطة والحذر واستخدام وسائل السلامة العامة أثناء القيادة وتجنب المسير بسرعة عالية في المناطق التي تشهد تساقطاً غزيراً للأمطار او الثلوج ، والابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول والامتثال لإرشادات رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات لدلالتهم ومساعدتهم.

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حالة الطرق في المملكة :

طريق الازرق - العمري أُغلقت بسبب انعدام مدى الرؤية الافقية .



- طريق وادي القمر/الرصيفة أُغلقت احترازيا .



- الطرق في محافظة عجلون سالكة بحذر شديد بسبب تساقط الثلوج .











