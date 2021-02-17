الأربعاء 17-02-2021
الوكيل الاخباري
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الأربعاء، 17-02-2021 10:01 ص

طرق مغلقة واخرى سالكة بحذر .. تحديث جديد لحالة الطرق في المملكة

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الوكيل الاخباري - دعا الناطق الاعلامي للامن العام المواطنين أخذ الحيطة والحذر واستخدام وسائل السلامة العامة أثناء القيادة وتجنب المسير بسرعة عالية في المناطق التي تشهد تساقطاً غزيراً للأمطار او الثلوج ، والابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول والامتثال لإرشادات رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات لدلالتهم ومساعدتهم.

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حالة الطرق في المملكة : 

 

 

طريق الازرق - العمري أُغلقت بسبب انعدام مدى الرؤية الافقية  .

- طريق وادي القمر/الرصيفة أُغلقت احترازيا .

- الطرق في محافظة عجلون سالكة بحذر شديد بسبب تساقط الثلوج .




 




 

 


 

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