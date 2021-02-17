طرق مغلقة واخرى سالكة بحذر .. تحديث جديد لحالة الطرق في المملكة

الوكيل الاخباري - دعا الناطق الاعلامي للامن العام المواطنين أخذ الحيطة والحذر واستخدام وسائل السلامة العامة أثناء القيادة وتجنب المسير بسرعة عالية في المناطق التي تشهد تساقطاً غزيراً للأمطار او الثلوج ، والابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول والامتثال لإرشادات رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات لدلالتهم ومساعدتهم.
حالة الطرق في المملكة :
طريق الازرق - العمري أُغلقت بسبب انعدام مدى الرؤية الافقية .
- طريق وادي القمر/الرصيفة أُغلقت احترازيا .
- الطرق في محافظة عجلون سالكة بحذر شديد بسبب تساقط الثلوج .