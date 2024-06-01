طعن سائق تاكسي في الزرقاء

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تعرض سائق تكسي في الخمسينات من عمره للطعن من قبل شخص مجهول بعدما صعد معه وطلب نقله إلى إحدى المناطق في الزرقاء، وقيامه بإخراج أداة حادة وطلب منه النقود التي بحوزته.

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وقال مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري انه خلال ذلك حدثت مشادة كلامية بينهما، قام على إثرها الراكب بطعن السائق ثم لاذ بالفرار.



وتم إسعاف السائق إلى مستشفى الزرقاء الحكومي وحالته خطيرة ،وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا بملابسات الحادثة.