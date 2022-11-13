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الأحد، 13-11-2022 10:17 م

طعن في صحة ترشح رئيس كتلة لانتخابات غرفة تجارة عمان

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الوكيل الاخباري - قدمت كتلتان تخوضان انتخابات غرفة تجارة عمان طعون في صحة رخصة المهن لرئيس كتلة ترشح على رأس كتلته لخوض انتخابات غرفة تجارة عمان.

وتتنافس ثلاث كتل على خوض انتخابات غرفة تجارة عمّان المزمع إجراؤها في العاشر من الشهر القادم.

وقالت مصادر متطابقة أن كتلتين قدمتا أربعة طعون ضد رئيس كتلة معروف في القطاع التجاري بسبب رخصة مهن على عقد منتهي عام ٢٠١٩، الأمر الذي تعد فيه الرخصة لاغية، وبالتالي إلغاء ترشحه لعدم صحة أوراقه المقدمة للهيئة المستقلة للانتخاب.

ويظهر الطعن الذي قدم إلى كل من الهيئة المستقلة للانتخابات وأمانة عمان إلى أن الرخصة صادرة بموجب عقد إيجار منتهي منذ عام ٢٠١٩ ويتم تجديد الرخصة على نفس الموقع علما أن الموقع مؤجر إلى شركة أخرى وهو ما يتعارض مع نظام و تعليمات أمانة عمان وتعد الرخصة ملغاة، بحسب المصادر.

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وأكدت المصادر أن أمانة عمان باشرت اليوم الأحد في التحقق من الطعون المقدمة.

يشار إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب ستعمل على البت في الطعون مع نهاية دوام يوم غد الإثنين، بحسب تعليمات الهيئة.

 

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