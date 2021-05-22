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السبت، 22-05-2021 10:30 ص

طفلة غزة .. سارة لازم تتعالج يشعل تويتر

ساره


الوكيل الإخباري - خاص - تصدر وسم #سارة_لازم_تتعالج عبر منصة تويتر، اليوم السبت، هي طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات وتعيش في قطاع غزة ، وكانت قد تعرضت إلى حادث إثر قصف قوات الاحتلال مما أدى إلى سقوط جدار عليها مما أفقدها القدرة على حركة أطرافها . 

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وقال النشطاء، بحسب رصد " الوكيل الإخباري" إن علاج الطفلة غير متوفر في قطاع غزة، مطالبين الجهات المعنية نقلها إلى أراضي المملكة وتأمين العلاج لها.


وتداول عدد من النشطاء فيديو للطفلة وهي ترقد على سرير الشفاء، وتعرف عن اسمها وعمرها .


وكانت قد كسبت الطفلة سارة استعطاف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بابتسامتها الناعمة ووجهها البريء.

 

 

 

 

 

 

 

 


 




 

 


 

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