طفلة غزة .. سارة لازم تتعالج يشعل تويتر

الوكيل الإخباري - خاص - تصدر وسم #سارة_لازم_تتعالج عبر منصة تويتر، اليوم السبت، هي طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات وتعيش في قطاع غزة ، وكانت قد تعرضت إلى حادث إثر قصف قوات الاحتلال مما أدى إلى سقوط جدار عليها مما أفقدها القدرة على حركة أطرافها .

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وقال النشطاء، بحسب رصد " الوكيل الإخباري" إن علاج الطفلة غير متوفر في قطاع غزة، مطالبين الجهات المعنية نقلها إلى أراضي المملكة وتأمين العلاج لها.



وتداول عدد من النشطاء فيديو للطفلة وهي ترقد على سرير الشفاء، وتعرف عن اسمها وعمرها .



وكانت قد كسبت الطفلة سارة استعطاف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بابتسامتها الناعمة ووجهها البريء.



بس معلش شوي ننشر الهاشتاغ هاد في طفلة اسمها سارة عمرها ٤ سنوات وقع عليها حيطة بسبب القصف الاحتلال عليها وبطلت تقدر تحرك اطرافها الاربعة، العلاج في غرة للاسف غير موجود ف يا ريت ننشر قصتها على نطاق واسع

pic.twitter.com/9A4oIpaA62 الله يبسطكم ويديم عليكم الفرحةبس معلش شوي ننشر الهاشتاغ هاد في طفلة اسمها سارة عمرها ٤ سنوات وقع عليها حيطة بسبب القصف الاحتلال عليها وبطلت تقدر تحرك اطرافها الاربعة، العلاج في غرة للاسف غير موجود ف يا ريت ننشر قصتها على نطاق واسع #انقذو_سارة_المتربيعي May 21, 2021



#ساره_لازم_تتعالج طفلة من غزة وقع عليها جدار منزلها والان لاتستطيع تحريك قدامها ويديها الصحه ارفعو هاشتاج May 22, 2021



همتكم يا جماعه

نعتبرها حدا من اهلنا

#سارة_لازم_تتعالج بكلمة منك بهاشتاچ منك ممكن تساعدهاهمتكم يا جماعهنعتبرها حدا من اهلنا May 22, 2021



ارفعوا الهاشتاج على الله قدرنا نساعد هالطفلة في بنت وضعها حرج جدا بعد الاحداث بغزة،لسا اهل غزة الهم حق علينا ولازم يكون النا دور بمساعدتهمارفعوا الهاشتاج على الله قدرنا نساعد هالطفلة #ساره_لازم_تتعالج May 22, 2021