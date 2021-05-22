طفلة غزة .. سارة لازم تتعالج يشعل تويتر

الوكيل الإخباري - خاص - تصدر وسم #سارة_لازم_تتعالج عبر منصة تويتر، اليوم السبت، هي طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات وتعيش في قطاع غزة ، وكانت قد تعرضت إلى حادث إثر قصف قوات الاحتلال مما أدى إلى سقوط جدار عليها مما أفقدها القدرة على حركة أطرافها .
وقال النشطاء، بحسب رصد " الوكيل الإخباري" إن علاج الطفلة غير متوفر في قطاع غزة، مطالبين الجهات المعنية نقلها إلى أراضي المملكة وتأمين العلاج لها.
وتداول عدد من النشطاء فيديو للطفلة وهي ترقد على سرير الشفاء، وتعرف عن اسمها وعمرها .
وكانت قد كسبت الطفلة سارة استعطاف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بابتسامتها الناعمة ووجهها البريء.
الله يبسطكم ويديم عليكم الفرحة— Sara 🇵🇸△⃒⃘ (@metalliicat) May 21, 2021
بس معلش شوي ننشر الهاشتاغ هاد في طفلة اسمها سارة عمرها ٤ سنوات وقع عليها حيطة بسبب القصف الاحتلال عليها وبطلت تقدر تحرك اطرافها الاربعة، العلاج في غرة للاسف غير موجود ف يا ريت ننشر قصتها على نطاق واسع#انقذو_سارة_المتربيعي
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طفلة من غزة وقع عليها جدار منزلها والان لاتستطيع تحريك قدامها ويديها الصحه ارفعو هاشتاج— جونغكوكية🦋 (@xtn651) May 22, 2021
#ساره_لازم_تتعالج
May 22, 2021
حسبى الله ونعم الوكيل ربنا ينتقم #ساره_لازم_تتعالج— mohamed khattab (@3mo_mido) May 22, 2021
بكلمة منك بهاشتاچ منك ممكن تساعدها— ❤❤❤❤❤❤🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸 (@anwaxc) May 22, 2021
همتكم يا جماعه
نعتبرها حدا من اهلنا
#سارة_لازم_تتعالج
May 22, 2021
في بنت وضعها حرج جدا بعد الاحداث بغزة،لسا اهل غزة الهم حق علينا ولازم يكون النا دور بمساعدتهم— Dunia🇵🇸 (@Dunian98) May 22, 2021
ارفعوا الهاشتاج على الله قدرنا نساعد هالطفلة#ساره_لازم_تتعالج
Help baby Sara— ساره (@peacefulmind80) May 22, 2021
🌧🤍#ساره_لازم_تتعالج pic.twitter.com/PTWbx7XANi
في طفلة بغزّة فاقدة القدرة على تحريك ايديها و رجليها بسبب العـدوان الغاشم و حالتها حرجة جدًا ، كل اللي بنقدر نعمله نطلّع الهاشتاغ #سارة_لازم_تتعالج و نوصّل صوتنا— Mohannad 𓂆 (@MohannadJ48) May 21, 2021
إعملوا منشن لكل المشاهير و اللي بقدروا يساعدوا بلكي قدرنا نوصل صوت هالبنت و تتعالج ❤️
ريتويت و شدوا حيلكم ❤️
عيب ع الكل اذا سارة ما تعالجت!#ساره_لازم_تتعالج— Nada 𓂆 🇵🇸#انقذوا_حي_الشيخ_جراح (@Hassouneh_nada) May 22, 2021