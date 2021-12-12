طفل اردني يتعرض لوعكة صحية بسبب مباراة النشامى ومصر !

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تعرض الطفل الاردني محمد لوعكة صحية اثناء مشاهدته مباراة الاردن ومصر يوم السبت .



ووفق صفحات اخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي كان الطفل محمد يشاهد المباراة وعندما سجل المنتخب المصري الهدف الثالث اصيب محمد برجفة ونغزة بالقلب .



واشارت الصفحات ان عائلة محمد طلبت الاسعاف على الفور وتم نقله الى المستشفى ، حيث تحسن هناك بعد تناول المسكنات .

اضافة اعلان

فيما ودّع منتخبنا الوطني بطولة كأس العرب 2021 من الدور ربع النهائي بعد خسارته من نظيره المصري بثلاثة أهداف لهدف.