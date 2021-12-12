الأحد 12-12-2021
الوكيل الاخباري

طفل اردني يتعرض لوعكة صحية بسبب مباراة النشامى ومصر !

الملك يلتقي رؤساء اللجان النيابية الأحد

تركيا تسجل أولى الإصابات بأوميكرون

دعوة أممية لاعتبار 2022 عام العمل من أجل حقوق الانسان

وزارة التربية : سنزيد أيام الدراسة يوم السبت لتعويض الطلبة

71 ألف إصابة بكورونا بين الطلبة في المدارس منذ عودة التعليم الوجاهي

مهرجان للتضامن مع الشعب الفلسطيني بمادبا

التنمية السياسية تدعو لتعزيز دور الشباب والمرأة بالحياة السياسية

الشريف: فوز بلدية اربد بجائزة البلدية المتميزة دافع لمزيد من الإنجازات

وفاة وإصابتان بحادث تصادم مركبة مع جمل على الطريق الصحراوي

الأحد، 12-12-2021 12:15 ص

طفل اردني يتعرض لوعكة صحية بسبب مباراة النشامى ومصر !

1220216152433537671533


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تعرض الطفل الاردني محمد لوعكة صحية اثناء مشاهدته مباراة الاردن ومصر يوم السبت .

ووفق صفحات اخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي كان الطفل محمد يشاهد المباراة وعندما سجل المنتخب المصري الهدف الثالث اصيب محمد برجفة ونغزة بالقلب .

واشارت الصفحات ان عائلة محمد طلبت الاسعاف على الفور وتم نقله الى المستشفى ، حيث تحسن هناك بعد تناول المسكنات .

اضافة اعلان

 

فيما ودّع منتخبنا الوطني بطولة كأس العرب 2021 من الدور ربع النهائي بعد خسارته من نظيره المصري بثلاثة أهداف لهدف.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220219174829325990151

الملك يلتقي رؤساء اللجان النيابية الأحد

r

دعوة أممية لاعتبار 2022 عام العمل من أجل حقوق الانسان

وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية : سنزيد أيام الدراسة يوم السبت لتعويض الطلبة

مدرسة

71 ألف إصابة بكورونا بين الطلبة في المدارس منذ عودة التعليم الوجاهي

11202116191824658383813

مهرجان للتضامن مع الشعب الفلسطيني بمادبا

11202121123014521106626

التنمية السياسية تدعو لتعزيز دور الشباب والمرأة بالحياة السياسية

أخبار متعلقة
600bfcd4-bc57-456b-a375-145bd1380d81

800 مليون دولار محفظة استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في الأردن

37293aaac4595afc3ceb8c6f315b63ee202fea30

دراسة لجامعة اليرموك: 30% من العينة غير ملتزمين بالكمامة

20170618210707!شعار_الدفاع_المدني_الأردني

مدير الدفاع المدني يطلق مبادرة الاطفائي والمسعف الصغير

energie_2

الكهرباء الأردنية تصل إلى لبنان نهاية العام

وزارة عمل 2

السفير الهولندي يزور وزارة العمل

f83807bc-bd1f-47f7-b13e-cfb1db34b900_16x9_1200x676

29 ألفا و582 إصابة كورونا نشطة محليا