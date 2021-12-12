طفل اردني يتعرض لوعكة صحية بسبب مباراة النشامى ومصر !

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تعرض الطفل الاردني محمد لوعكة صحية اثناء مشاهدته مباراة الاردن ومصر يوم السبت .
ووفق صفحات اخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي كان الطفل محمد يشاهد المباراة وعندما سجل المنتخب المصري الهدف الثالث اصيب محمد برجفة ونغزة بالقلب .
واشارت الصفحات ان عائلة محمد طلبت الاسعاف على الفور وتم نقله الى المستشفى ، حيث تحسن هناك بعد تناول المسكنات .
فيما ودّع منتخبنا الوطني بطولة كأس العرب 2021 من الدور ربع النهائي بعد خسارته من نظيره المصري بثلاثة أهداف لهدف.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة