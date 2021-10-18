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الإثنين، 18-10-2021 07:46 م

طلبات التنافس على الصيدلة ودكتور الصيدلة للمعيدين غدا الثلاثاء

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الوكيل الاخباري- أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تقديم طلبات المنافسة على المقاعد الشاغرة في تخصصي الصيدلة ودكتور الصيدلة لطلبة رفع المعدل (المعيدين)، والذين تقدموا بطلبات التحاق للقبول الموحد للعام الجامعي 2021 / 2022، وذلك اعتباراً من صباح يوم غد الثلاثاء الموافق 19 / 10 / 2021، وحتى الساعة (12) الثانية عشر ظهر يوم الأربعاء الموافق  20 / 10 / 2021، من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد على الرابط التالي : www.admhec.gov.jo .

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علماً بأن الشواغر المتوفرة هي وفقا لما يلي:
• تخصص الصيدلة / الجامعة الأردنية  (18) شاغر
• تخصص دكتور الصيدلة/الجامعة الأردنية (17) شاغر
• تخصص الصيدلة / جامعة اليرموك (20) شاغر
• تخصص الصيدلة/جامعة مؤتة (21) شاغر
• تخصص الصيدلة/ جامعة العلوم والتكنولوجيا (13) شاغر
• تخصص دكتور الصيدلة / جامعة العلوم والتكنولوجيا (23) شاغر
• تخصص الصيدلة / الجامعة الهاشمية (14) شاغر
ملاحظات هامة : 


1) يستثنى من التقديم الطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول سابقاً في خيارهم الأول في تخصصي الصيدلة أو دكتور الصيدلة، كما يستثنى أي طالب تم ترشيحه للقبول سابقاً في تخصصي الطب وطب الأسنان.


2) أي طالب يتقدم بطلب للمنافسة على هذه الشواغر ويتم ترشيحه للقبول في أي منها سيتم إلغاء قبوله السابق مهما كان.

 

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