طلبة البلقاء يفوزون بجائزتين في البطولة الوطنية الأولى للروبوتات

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فاز فريق طلاب من كلية الذكاء الاصطناعي وكلية الهندسة التكنولوجية في جامعة البلقاء التطبيقية بجائزتين في المسابقة الوطنية الأولى للسومو روبوت.وقالت الجامعة، في بيان الأحد، إن الفريق الطلابي IEEE BAU من كلية الذكاء الاصطناعي وكلية الهندسة التكنولوجية، فاز بجائزتين في المسابقة الوطنية الأولى للسومو روبوت، التي أقيمت بجامعة الحسين التقنية بمشاركة أكثر من 95 فريقا من مختلف الجامعات والمدارس والمعاهد الأردنية.وحصل الفريق تحت إشراف حمزة الدباس وأوس القيسي على جائزة الإبداع من بين 95 فريقا وجائزة المركز الثالث كأفضل تصميم للروبوت.رئيس جامعة البلقاء أحمد العجلوني أشاد بجهود المشرفين على المسابقة والطلبة، مؤكدا أن الجامعة قدمت كل الدعم لمشاركة طلبتها في هذه المسابقة الوطنية المهمة التي تركز على الأفكار الإبداعية والابتكارية وتوظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي البرمجيات الحديثة في مشاريع علمية تطبق على أرض الواقع ومن شأنها توفير فرص اقتصادية واستثمارية في تصنيع الروبوتات التي أصبحت تدخل في جميع مناحي الحياة العلمية والعملية.وهنأ طلبة الجامعة المشاركين في هذه المسابقة ومشرفيهم بهذا الإنجاز الذي يسهم بوضع اسم الجامعة و الأردن في مصاف الدول المنتجة والمصنعة لتكنولوجيا الروبوتات الذكية.