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الإثنين، 27-09-2021 03:36 م

طلبة التكنولوجيا يحققون مراكز متقدمة بالبطولة العربية لأمن المعلومات

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الوكيل الاخباري - حقق طلبة من جامعة العلوم والتكنولوجيا مراكز متقدمة في مسابقة نهائيات البطولة العربية لأمن المعلومات للعام الحالي، والتي عُقدت مؤخراً في العاصمة المصرية القاهرة ضمن فعاليات المؤتمر العربي لأمن المعلومات.

وقالت الجامعة، في بيان، اليوم الاثنين، إن طلبة كلية تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات حصلوا على المركزين الثالث والسادس في المسابقة التي شارك فيها متسابقون من مختلف جامعات العالم وقطاعات أخرى مهتمة بأمن المعلومات.

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