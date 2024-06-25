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الثلاثاء، 25-06-2024 06:56 ص

طلبة التوجيهي يتقدمون لأول امتحانات الثانوية العامة اليوم

توجيهي نتائج


الوكيل الاخباري - يتوجه الثلاثاء، 146133 مشتركا ومشتركة لتقديم أول امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024.

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ويبدأ الطلبة تقديم الامتحان في تمام الساعة العاشرة بمبحث التربية الإسلامية، موزعين على فرع العلمي (58606)، الأدبي (69096)، الشرعي (98)، الصناعي (6034)، الاقتصاد المنزلي (7784)، الزراعي (3065)، والفرع الفندقي (1450) طالبا وطالبة.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد وجهت الاثنين عددا من الرسائل والإرشادات للمشتركين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة حرصا منها على سلامة سير امتحاناتهم.


وتضمنت الإرشادات دعوة المشتركين للحضور إلى قاعة الامتحان قبل ساعة من بدء الجلسة الامتحانية، مؤكدة أن أبواب المدارس ستغلق في تمام الساعة العاشرة للجلسة الأولى والساعة الواحدة للجلسة الثانية، ولن يسمح بدخول أي مشترك بعد هذا الوقت.


 




 

 


 

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