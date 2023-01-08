طلبة التوجيهي يتقدمون لامتحان اللغة الإنجليزية الإثنين

الوكيل الاخباري - يستكمل طلبة الثانوية العامة التقدم للامتحانات في الدورة التكميلية، إذ يتقدم يوم غد الاثنين 42859 طالبا وطالبة لامتحان في مبحث اللغة الإنجليزية من الفروع كافة.



وبحسب بيان الوزارة اليوم الأحد، يتقدم في الفرع الأدبي 18067 طالبا، والعلمي 18927 طالبا، والشرعي 60 طالبا، والصناعي 1626 طالبا، و الاقتصاد المنزلي 2358 طالبا، والزراعي 1218 طالبا، والفندقي 566 طالبا، وفي فرع المعلوماتية 8 طلاب.

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