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الإثنين، 15-07-2024 08:22 ص

طلبة التوجيهي يختتمون اختباراتهم اليوم

توجيهي نتائج


الوكيل الاخباري - يختتم طلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي"، الاثنين، آخر امتحاناتهم لدورة 2024، في مبحث تاريخ الأردن لجميع الفروع الأكاديمية والمهنية.

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وتبدأ جلسة الامتحان عند الساعة العاشرة صباحًا، في امتحان تبلغ مدته ساعة ونصف لجميع الفروع.


ودعت الوزارة، المشتركين في الامتحان للحضور إلى قاعة الامتحان قبل ساعة من بدء الجلسة الامتحانية، مؤكدة أن أبواب المدارس ستغلق في تمام الساعة العاشرة للجلسة، ولن يسمح بدخول أي مشترك بعد هذا الوقت.


ووجهت عددا من الإرشادات، شملت التزام كل مشترك بإحضار بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر للمشتركين الأردنيين وجواز السفر لغير الأردنيين، والبطاقة الأمنية للمشتركين السوريين الذين لا يحملون جواز سفر، يوميا عند تقديم الامتحان.


ويبلغ عدد الطلبة المتقدمين للامتحان، الاثنين، 153127 مشتركا ومشتركة، موزعين على فروع العلمي: (63692) الأدبي: (70628) الشرعي: (106)الصناعي: (6102)الاقتصاد المنزلي: (7939) الزراعي: (3162) الفندقي: (1498).


 




 

 


 

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