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السبت، 26-06-2021 01:54 م

طلبة التوجيهي يشكون صعوبة الأسئلة بمبحث الكيمياء

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الوكيل الإخباري - شكا طلبة الفرع العلمي في مرحلة الثانوية العامة من صعوبة أسئلة مبحث الكيمياء، في حين أبدوا طلبة الفرع الأدبي ارتياحهم لأسئلة مادة العلوم الإسلامية، اليوم السبت.

أشاروا طلبة الفرع العلمي من صعوبة الأسئلة، وأن الوقت شكل عائقا كبيرا لهم، مضيفين أن الامتحان لم يتوافق مع مستوى أسئلة الامتحان التجريبي.

وطالبوا الوزارة مراعاة الظروف التي مروا فيها خلال العام الدراسي من إغلاق المدارس والمراكز التعليمية.

بينما أوضحوا طلبة الفرع الأدبي أن الأسئلة كانت ما بين السهلة إلى المتوسطة، ولم يشكل الوقت أية مشكلة.

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