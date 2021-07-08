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الخميس، 08-07-2021 01:16 م

طلبة التوجيهي يصفون امتحان الفيزياء بالأصعب خلال هذه الدورة

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الوكيل الإخباري - شكا طلبة الثانوية العامة التوجيهي الفرع العلمي من صعوبة أسئلة مبحث الفيزياء.

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وقال الطلبة لـ الوكيل الإخباري إن الامتحان لم يراعى به الفروقات الفردية، إضافة إلى عدم كفاية الوقت مع كثافة الأسئلة.

 

ووصف طلبة الثانوية العامة امتحان الفيزياء بالأصعب خلال الدورة الحالية، ووجود اسئلة بأفكار وقوالب جديدة لم يتطرقوا إليها خلال دراستهم لهذا الفصل. 

 


وتوجه نحو 103 آلاف طالب وطالبة من فروع التعليم الأكاديمية والمهنية، اليوم الخميس؛ لتأدية الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة في يومه الثامن.

وتقدم الطلبة في مختلف فروع التعليم الأكاديمية والمهنية للطلبة النظاميين وطلبة الدراسة الخاصة لمباحث؛ الفيزياء، والجغرافيا، والتفسير وعلوم القرآن والحديث، والصناعات الزراعية، والإدارة والسلامة المهنية، وأنظمة المحاسبة المحوسبة والفيزياء المهني، خلال الجلسة الأولى للامتحان.

وفي الجلسة الثانية، سيتقدم الطلبة في تمام الساعة الواحدة ظهرا، للامتحان في مباحث؛ الثقافة المالية، والسياحة والسفر، والثقافة الصحية، والفيزياء/كليات.

 




 

 


 

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