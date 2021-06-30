طلبة التوجيهي يواصلون امتحاناتهم غداً

الوكيل الاخباري -

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يواصل طلبة الثانوية العامة يوم غدٍ الخميس تقديم امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) في يومه الخامس للفروع الأكاديمية والمهنية حيث سيتقدم للامتحان خلال جلستين 155983 طالباً وطالبة.وتبدأ الجلسة الاولى الساعة العاشرة صباحا حيث سيتقدم فيها 155657 طالباً وطالبة في حين تبدأ الجلسة الثانية الساعة الواحدة ظهراً وسيتقدم فيها 326 طالباً وطالبة .وسيتقدم المشتركون من الفروع العلمي والزراعي والاقتصاد المنزلي بامتحان في مبحث العلوم الحياتية ، فيما يتقدم المشتركون من فروع الادبي والشرعي بمبحث اللغة العربية (تخصص) الورقة الاولى ، فيما يتقدم الفرع الصناعي بامتحان في مبحث العلوم الصناعية والفرع الفندقي للامتحان في مبحث إنتاج الطعام وخدمته.