طلبة الشامل يؤدون الورقة الثانية اليوم

الوكيل الاخباري - يتقدم الأحد، 4864 طالبا وطالبة للورقة الثانية للامتحان الشامل للدورة الربيعية 2024، فيما يتقدم للورقة الثالثة 5842 طالبا وطالبة يومي الأربعاء والخميس.

اضافة اعلان



وانطلقت الأربعاء، الامتحانات النظرية للشهادة الجامعية المتوسطة "الشامل" للدورة الربيعية 2024، والتي تستمر حتى 30 أيار الحالي، بحسب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية أحمد العجلوني.



وقال العجلوني، وهو رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الشامل، إن الجامعة استكملت الإجراءات اللازمة لعقد الامتحانات النظرية، إذ إنه من المتوقع أن يتقدم لهذه الامتحانات 6375 طالبا وطالبة من 48 كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة تشرف عليها الجامعة.



وأضاف العجلوني أن الطلبة سيتقدمون للامتحانات في هذه الدورة وفقا لـ 87 برنامجا دراسيا، وأن الامتحانات النظرية محوسبة بالكامل؛ وقد تم اعتماد 17 قاعة للامتحان النظري موزعة على 13 مركزا للامتحانات النظرية منتشرة في جميع محافظات المملكة، ويشرف على الامتحانات قرابة 500 موظف من العاملين في الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة الوطنية.



وفرغت وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة من تصحيح إجابات الطلبة في الامتحانات العملية المحوسبة ومعالجة نتائجها وتدقيقها ومطابقتها وإدخالها إلى نظام الامتحان الشامل المحوسب، وكانت هذه الامتحانات قد انعقدت خلال الفترة من 29/4 ولغاية 14/5/2024، وتقدم إليها 4321 طالبا وطالبة.



ورجح العجلوني أن يتم إعلان نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة للدورة الربيعية 2024، نهاية حزيران المقبل بعد المصادقة عليها واعتمادها من قبل اللجنة العليا للامتحانات ومجلس عمداء الجامعة.