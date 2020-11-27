طلبة الطب في مؤتة يشاركون بمؤتمر طبي عالمي

الوكيل الاخباري -

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اختتم مجموعة من طلبة كلية الطب في جامعة مؤتة اليوم الجمعة مشاركتهم بالمؤتمر الطبي العالمي ،والموسوم ب"International Conference on Nursing & Healthcare Webinar" والذي أقيم عن بعد عبر تطبيق الاتصال المرئي وعلى مدى ثلاثة أيام بمشاركة عالمية واسعة.وثمن رئيس الجامعة الدكتور عرفات عوجان مشاركة الطلبة بهذا المؤتمر العلمي المتخصص من خلال تقديمهم أبحاث محكمة، لافتا إلى أن هذه المشاركات العلمية تعد من الأولويات التي تركز عليها الجامعة لأنها تتلائم مع رؤيتها الهادفة للعالمية، وسعيها الدؤوب للمزيد من المشاركات بأبحاث محكمة تثري المعرفة العلمية في مختلف المجالات.ومن قسم الصحة العامة في كلية الطب، قالت المشرفة على الأبحاث الدكتورة وقار الكبيسي أن المشاركين قدموا أثناء المؤتمر عرضا عن أبحاثهم والنتائج التي خلصت إليها مع التوصيات، مشيدة بالدعم الذي يتلقاه الطلبة والباحثين من إدارة الجامعة من خلال توفير كافة التسهيلات والإمكانيات للمشاركة البحثية سواء بحضور المؤتمرات والمشاركة فيها أو النشر العلمي في مجلات علمية محكمة الأمر الذي يعكس الواقع المعرفي المتميز للجامعة بشكل عام ولكلية الطب بشكل خاص.