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الإثنين، 24-05-2021 08:42 م

طلبة الطب وطب الاسنان يعتصمون ويطالبون باقالة الوزير

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الوكيل الاخباري - نفّذ طلبة الطب البشري وطب الأسنان اعتصاما، الاثنين، أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك للمطالبة بشمولهم بقرار "ناجح /راسب" لطلبة الجامعات.
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واستهجن الطلبة عدم استجابة الوزارة لمطالبهم أو مقابلتهم والاستماع إلى وجهة نظرهم، معتبرين ذلك التجاهل مؤشرا على عدم اكتراث وزير التعليم العالي الدكتور محمد أبو قديس بمصلحتهم.

وعقب انتهاء الاعتصام الذي استمرّ عدة ساعات، اجتاحت المنشورات والتغريدات المطالبة باقالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي صفحات وسائل التواصل الاجتماعي .

 




 

 


 

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