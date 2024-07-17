طلبة الكليات الصحية بالجامعة الهاشمية يعرضون مشاريعهم الريادية

الوكيل الإخباري - عرض مجموعة من طلبة الكليات الصحية وتخصص الهندسة الطبية في الجامعة الهاشمية، مشاريعهم الصحية الريادية التي تناولت موضوعات متنوعة أمام لجنة الدعم والتطوير المكونة من مجموعة من الخبراء والأكاديميين.

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واستمع الطلبة إلى قصة نجاح تحفيزية في الصناعات الدوائية الأردنية الريادية قدمها مستشار الشؤون الحكومية لمنطقة الشرق الأوسط في شركة أدوية الحكمة الدكتور صلاح المواجدة، حول ضرورة التفكير المتعدد بعيدا عن الأطر التقليدية والقوالب الجاهزة، مشيرا إلى أنه يمكن لخريج الكليات الصحية التفكير في العمل ضمن مجموعة واسعة من الأعمال والمهن، وإطلاق المشاريع والشركات الناشئة وعدم تقييد نفسه في إطار التخصص الدقيق.



والتقى نائب رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور خالد أبو التين، الدكتور المواجدة، بهدف بحث آليات تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، خاصة في توفير فرص التدريب والتأهيل للطلبة، وتحفيزهم لإطلاق طاقاتهم في إنشاء وتأسيس المشاريع الصحية الريادية.



وبحسب مدير المركز الريادي للأبحاث الأكاديمية التطبيقية في الجامعة الدكتور مهند عودة، بلغ عدد المشاريع المشاركة 8، أنجزتها فرق طلابية من مختلف الكليات الصحية.