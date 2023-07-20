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الخميس، 20-07-2023 01:13 م

طلبة توجيهي علمي: امتحان الكيمياء اليوم يحتوي على سؤالين خاطئين

توجيهي نتائج


الوكيل الاخباري - قال طلبة ثانوية عامة " توجيهي" من الفرع العلمي إن امتحان مبحث الكيمياء مستواه صعب ولا يراعي الفروقات الفردية .

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وأضافوا اليوم الخميس لـ"الوكيل الإخباري" أن وقت الامتحان غير كافي وأنه يوجد سؤالين خاطئين مشيرين أنه تم تعديل احد الاسئلة داخل قاعات الامتحان من قبل مديري القاعات .


ونوه طلبة توجيهي العلمي أن امتحان الكيمياء صعوبته توازي صعوبة امتحان الرياضيات .


ويواصل طلبة الثانوية العامة "التوجيهي" التقدم للامتحان ، حيث تقدم للامتحان اليوم 148449 طالباً وطالبة وللفروع كافة، وذلك من أصل 189410 مشتركا ومشتركة هم إجمالي المسجلين، منهم 126271 من الطلبة النظاميين، و63139 من طلبة الدراسة الخاصة.


 




 

 


 

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