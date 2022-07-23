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السبت، 23-07-2022 02:28 م

طلبة توجيهي يشتكون من سؤالين خاطئين بامتحان الفندقة والتربية ترد

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
اشتكى طلبة توجيهي / الفرع الفندقي من سؤالين خاطئين وردا في امتحان مبحث إنتاج الطعام وخدمته /الورقة الأولى اليوم السبت.

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وأضاف طلبة لـ "الوكيل الإخباري" أن السؤال رقم 29 في الامتحان لا يحتوي خيارات الإجابات على الإجابة الصحيحة منوهين أن جميع الخيارات خاطئة.


وأشاروا أن السؤال رقم 47 من الامتحان إجاباته تحتوي على إجابتين صحيحتين وفقاً لما اكده الطلبة.


من جهته أكد مدير الامتحانات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كنانة وجود لجنة فنية من مختصين تدرس جميع الامتحانات بعد تقديمها وبشكل تفصيلي لكل فقرة من فقرات الامتحان . 


وأضاف " إن وجدت اللجنة إشكالية بأي فقرة أو سؤال من الامتحان يتم احتسابها لصالح الطالب بالطريقة المناسبة ".


وكانت التربية قد أنهت تصحيح ثلاثة مباحث هي التربية الإسلامية والتاريخ واللغة العربية، فيما تستمر عمليات التصحيح لبقية المباحث الأخرى.


 




 

 


 

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