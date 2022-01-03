طلبة عرب يعتدون على عضوَيْ هيئة تدريسية في جامعة اليرموك.. ورئيسها يوضّح

الوكيل الاخباري - علّق رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد على المشاجرة التي حدثت في الجامعة وتم خلالها الاعتداء على اثنين من أعضاء الهيئة التدريسية من قبل طالبين من أبناء الجالية العربية في الجامعة جرّاء مُشاجرة حدثت في إحدى قاعات الامتحانات المحوسبة في الجامعة.

اضافة اعلان



وقال المسّاد في تصريح وصل لموقع "الوكيل الاخباري" إن الجامعة تعاملت مع الحادثة وفق الأصول المرعية في هذا الجانب حيثُ تم فتح تحقيق داخلي للوقوف على أسباب وحيثيات المُشاجرة، فيما تم تقديم شكوى خارجية من قبل الزميلين تتولاها حالياً الجهات الأمنية.



وأوضح أن الأجهزة الأمنية تعاملت بشكل رسمي وجادّ مع الحادثة وتتم متابعتها حالياً وفق الأصول بعد ان تقدّم الزميلان بشكوى رسمية لتلك الجهات.



وذكر الدكتور مسّاد بأن الزميلين المُعتدى عليهما هما من أعضاء الهيئة التدريسية في كُلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب في الجامعة ويُشهدُ لهُما بالكفاءة وحُسن التعامُل مع ما تقتضيه قوانين وتعليمات الجامعة وانظمتها بما يخُص العملية التعليمية والامتحانات وحسن سيرها.



وأكد الدكتور مساد بأن الزميلين حالياً قيد العلاج في أحد مستشفيات مدينة إربد والحالة الصحيّة العامة لهُما جيّدة بعد ان قام بواجب الزيارة لهُما والاطمئنان على وضعهما الصحي.