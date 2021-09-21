طلبة ما زالوا في عطلة بسبب تهالك مدرسة في عمان

الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات- أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة التربية والتعليم أحمد مساعفة، اليوم الثلاثاء أنه سيتم متابعة شكوى بخصوص مدرسة زينب الثانوية للبنات والتي تفيد بأنها متهالكة وغير ملتزمة بقرار الدوام الوجاهي.

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وقال المساعفة بتصريح خاص لـ "الوكيل الاخباري" إنه سيتم إرسال الشكوى إلى غرفة عمليات وزارة التربية ليتم حل المشكلة بأسرع وقت ممكن.

وكان قد وصل "الوكيل الإخباري" شكوى من أولياء أمور طلبة أن مدرسة زينب الثانوية للبنات صنفت انها تشكل خطرا على الطلبة منذ 2018.

واشار ولي امر طالب إلى عدم التحاق الطلبة بالمدرسة إلى اليوم.