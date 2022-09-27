طلبة مدرسة في معان يُضربون عن الدوام لعدم توفر المياه والتربية توضح

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

اشتكى أولياء أمور في قرية الثغرة التي تبعد 54 كلم عن محافظة معان من عدم قدرة الطلبة الذهاب إلى مدرسة الثغرة الثانوية المختلطة بسبب عدم توافر المياه في المدرسة.

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من جهته أوضح مدير التربية والتعليم لمديرية البادية الجنوبية الدكتور محمد الشقيرات أن التربية تزود المدرسة بصهاريج مياه بشكل مستمر بسبب عدم توفر شبكة مياه في القرية .



وأضاف الشقيرات اليوم الثلاثاء لـ"الوكيل الإخباري" أن 79 طالب وطالبة يدرسون في المدرسة جميعهم مضربون عن الدوام باستثناء طلبة التوجيهي لتلبية مطالبهم في توصيل شبكة مياه للقرية .



وأشار أنه تم مخاطبة أولياء الأمور في قرية الثغرة لعودة الطلبة إلى المدرسة بسبب توفير مياه صحية صالحة للشرب بالإضافة إلى مياه صهاريج لتعبئة بئر المدرسة .



علماً أن مدرسة الثغرة الثانوية المختلطة من صف رياض الأطفال ولغاية التوجيهي .

