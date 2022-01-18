الثلاثاء 18-01-2022
الوكيل الاخباري

4.6 مليار دولار مساعدات ملتزم بها للأردن في 2021

أسعار الذهب محليا

طلب اعتيادي على المواد الغذائية خلال المنخفض الجوي

خبير مائي: لو امتلأت كل سدود المملكة لن تحل مشكلة الشرب

بيان من ديوان الخدمة للمتقدمين لوظيفة حارس - رابط

وفيات الثلاثاء 18-1-2022

تعرّف على معدل زيادة رواتب متقاعدي الضمان السنوية

هام لكل مستخدمي باص عمان والباص السريع

اصابتان بحادث تدهور على طريق الحسا

مدينة عمّان تفوز بجائزة التحدي العالمي لعُمداء المدن

الثلاثاء، 18-01-2022 10:49 ص

طلب اعتيادي على المواد الغذائية خلال المنخفض الجوي

عرباي حلوة


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 

 
قال رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق إنه لم يُسجل لغاية الآن ارتفاع على طلب المواد الغذائية أو التموينية والطلب اعتيادي خلال المنخفض الجوي الذي تشهده المملكة .

اضافة اعلان


وأوضح الحاج توفيق اليوم الثلاثاء في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أن تأخير الدوام ساعتين بسبب الأحوال الجوية لا يدفع المواطن لزيادة الطلب على المواد الغذائية.


وتوقع أن يزيد الإقبال على الأسواق في حال إعلان عطلة رسمية أو الإعلان عن إغلاق طرق بسبب الأحوال الجوية.


وتتأثر المملكة بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية من أصل قطبي، وتكون الأجواء شديدة البرودة وغائمة مع هطول الأمطار في الشمال والوسط، تمتد إلى المناطق الجنوبية وأجزاء من المناطق الشرقية، ويحتمل أن تكون لفترات محدودة غزيرة أحياناً يصحبها الرعد وحبات من البرد مما قد يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
M63A0051

الضمان تدعو جمهورها إلى التعامل معها دون وسطاء

WhatsApp Image 2022-01-18 at 11.23.36 AM

العمل تطلق مشروع التشغيل في الأردن 2030

vh6dzy5wcGKg8Wehl41gILK7y5GWo3sZVJK2jLtO

الطراونة: توسعة صوامع العقبة والشمال

resize

الزراعة: نحصر أضرار الصقيع وسنعوض المتضررين

02-1_552_0

الصقيع يضرب محاصيل زراعية في وادي الأردن

resize

خبير مائي: لو امتلأت كل سدود المملكة لن تحل مشكلة الشرب

أخبار متعلقة
d95868815bb00128d0023a7942874f40

الأرصاد تُحذر من الضباب والصقيع في المرتفعات وأجواء باردة وماطرة

60d8e7d44cd6e

152 ألف مشتركاً في الضمان الاجتماعي على "الحد الأدنى للأجور"

M63A8882

التربية : لا تعليق أو تأخير على دوام طلبة المدارس اليوم

كورونا الوكيل

لجنة الاوبئة تكشف موعد الوصول إلى نهاية الموجة الثالثة لكورونا

الصفدي 2

الصفدي يلتقي رئيس البرلمان العربي

ادهم

اعتزال النابلسي يتصدر تويتر في المملكة