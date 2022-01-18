طلب اعتيادي على المواد الغذائية خلال المنخفض الجوي

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



قال رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق إنه لم يُسجل لغاية الآن ارتفاع على طلب المواد الغذائية أو التموينية والطلب اعتيادي خلال المنخفض الجوي الذي تشهده المملكة .

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وأوضح الحاج توفيق اليوم الثلاثاء في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أن تأخير الدوام ساعتين بسبب الأحوال الجوية لا يدفع المواطن لزيادة الطلب على المواد الغذائية.



وتوقع أن يزيد الإقبال على الأسواق في حال إعلان عطلة رسمية أو الإعلان عن إغلاق طرق بسبب الأحوال الجوية.



وتتأثر المملكة بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية من أصل قطبي، وتكون الأجواء شديدة البرودة وغائمة مع هطول الأمطار في الشمال والوسط، تمتد إلى المناطق الجنوبية وأجزاء من المناطق الشرقية، ويحتمل أن تكون لفترات محدودة غزيرة أحياناً يصحبها الرعد وحبات من البرد مما قد يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة.

