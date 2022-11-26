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طلب غير مسبوق على الغاز وبيع 200 ألف أسطوانة اليوم السبت

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السبت، 26-11-2022 03:45 م

طلب غير مسبوق على الغاز وبيع 200 ألف أسطوانة اليوم السبت

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - ارتفع الطلب على أسطوانات الغاز المنزلي بشكل غير مسبوق في المملكة، اليوم السبت، ليصل إلى 200 ألف أسطوانة.

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وقال نقيب أصحاب محطات المحروقات المهندس نهار السعيدات لـ " الوكيل الإخباري" إن الزيادة بحجم الطلب وصلت إلى 80 ألف أسطوانة، منوهاً إلى أن حجم الطلب المُعتاد لمثل هذا الوقت من العام كان لا يتجاوز 120 الفاً.


وأوضح أن التوقعات تشير إلى أن الطلب على أسطوانات الغاز سوف يرتفع أكثر خلال الأيام القادمة، عازياً السبب لارتفاع سعر مادة الكاز وإقبال الناس على الغاز لغايات التدفئة.


ونوه السعيدات إلى أن معدلات الطلب على السولار بقيت ضمن نطاقها الاعتيادي.


وشهدت معظم مناطق المملكة منذ ساعات صباح أمس الجمعة انخفاضاً على درجات الحرارة وتساقطاً غزيراً للأمطار.

 




 

 


 

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