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طلعت شناعة يكتب ... ( مهرجااانات) جرش

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الثلاثاء، 09-07-2024 11:52 ص

طلعت شناعة يكتب ... ( مهرجااانات) جرش

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في كل مهرجانات العالم، كما اعلم، هناك مهرجانات متخصصة بنوع واحد من الثقافات أو الفنون. بينما تميزنا نحن بالأردن بمهرجان جرش الذي يجمع مختلف الفنون و الإبداعات في مكان وزمان واحد. 

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ولا اخفيكم.. أنني اشفق على مدير المهرجان صديقنا ايمن سماوي"  الذي ينحت في الصخر " وعقله مشغول طيلة العام وهو مثل أي فلاّح نشيط لا يتوقف عن التفكير بتحسين أرضه التي يزرعها وينتظر ان تأتي أُكلها يوم الحصاد وهو هنا موعد إقامة المهرجان. 


انا مجرد " عاشق" لمهرجان جرش واعرف حدودي ولا اتخطّاها رغم معرفتي بالكثير جدا من الأسرار وكما يقولون بالمثل الشعبي " ربنا بيحط سرّه في أضعف خلقه"..  وانا أضعف خلقه !!. 


وانحاز لعملي ومهنتي واكيد لمبادئي وقناعاتي. 
لكن الجهد الكبير الذي يجمع قرابة الف   100‪0 شخص يشاركون ويعملون ومن شتى بقاع الدنيا.. امر وحالة تستحق التوقف عندها بعيدا عن ( التخندق والتربص و الانحياز للمطامع الخاصة.) 


فنجد في مهرجان جرش : 
أمسيات شعرية و
أمسيات قصصية و
ندوات فكرية و
وتكريم لرواد قي الثقافة والفن و
حفلات غنائية في 7 مسارح ( مع اختصارها هذا العام لظروف العدوان على غزة ) 
و.. 
انتشار الندوات الامسيات في المحافظات والجامعات 
وفي ( الساحة الرئيسية ) قلب المهرجان النابض بالحياة، نجد عشرات الفعاليات من حرف يدوية ورسومات وكرنفالات جاذبة للاطفال
وهذا العام نجد نشاطات ثقافية قي المركز الثقافي الملكي والمكتبة الوطنية و رابطة الكتاب واتحاد الكتاب.. وبيت شقير في جبل عمان احتفالية وورشة عمل حول مسرح ال " المنو دراما" /  مسرح الممثل الواحد بإشراف النجمة الفنانة عبير عيسى. 
وماذا أيضا.. 
يبدو أنني نسيت
طبعا ل " كثرتها" !!

 

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