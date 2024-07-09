طلعت شناعة يكتب ... ( مهرجااانات) جرش

في كل مهرجانات العالم، كما اعلم، هناك مهرجانات متخصصة بنوع واحد من الثقافات أو الفنون. بينما تميزنا نحن بالأردن بمهرجان جرش الذي يجمع مختلف الفنون و الإبداعات في مكان وزمان واحد.

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ولا اخفيكم.. أنني اشفق على مدير المهرجان صديقنا ايمن سماوي" الذي ينحت في الصخر " وعقله مشغول طيلة العام وهو مثل أي فلاّح نشيط لا يتوقف عن التفكير بتحسين أرضه التي يزرعها وينتظر ان تأتي أُكلها يوم الحصاد وهو هنا موعد إقامة المهرجان.



انا مجرد " عاشق" لمهرجان جرش واعرف حدودي ولا اتخطّاها رغم معرفتي بالكثير جدا من الأسرار وكما يقولون بالمثل الشعبي " ربنا بيحط سرّه في أضعف خلقه".. وانا أضعف خلقه !!.



وانحاز لعملي ومهنتي واكيد لمبادئي وقناعاتي.

لكن الجهد الكبير الذي يجمع قرابة الف 100‪0 شخص يشاركون ويعملون ومن شتى بقاع الدنيا.. امر وحالة تستحق التوقف عندها بعيدا عن ( التخندق والتربص و الانحياز للمطامع الخاصة.)



فنجد في مهرجان جرش :

أمسيات شعرية و

أمسيات قصصية و

ندوات فكرية و

وتكريم لرواد قي الثقافة والفن و

حفلات غنائية في 7 مسارح ( مع اختصارها هذا العام لظروف العدوان على غزة )

و..

انتشار الندوات الامسيات في المحافظات والجامعات

وفي ( الساحة الرئيسية ) قلب المهرجان النابض بالحياة، نجد عشرات الفعاليات من حرف يدوية ورسومات وكرنفالات جاذبة للاطفال

وهذا العام نجد نشاطات ثقافية قي المركز الثقافي الملكي والمكتبة الوطنية و رابطة الكتاب واتحاد الكتاب.. وبيت شقير في جبل عمان احتفالية وورشة عمل حول مسرح ال " المنو دراما" / مسرح الممثل الواحد بإشراف النجمة الفنانة عبير عيسى.

وماذا أيضا..

يبدو أنني نسيت

طبعا ل " كثرتها" !!