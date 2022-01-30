طوارئ الإدارة المحلية تعاملت مع 432 حادثا وشكوى وملاحظة خلال المنخفض

الوكيل الاخباري - قال أمين عام وزارة الإدارة المحلية المهندس حسين مهيدات رئيس غرفة الطوارئ الرئيسية بالوزارة إن غرف الطوارئ في الوزارة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة تلقت (12500) اتصال هاتفي خلال الظروف الجوية الطارئة التي أثّرت على المملكة نهاية الاسبوع الماضي.



واضاف في تصريح صحفي أن غرفة الطوارئ الرئيسية في الوزارة تعاملت مع (432) حادثاً وشكوى وملاحظة، أبرزها (136) حالة تراكم ثلوج، و(37) حالة مداهمة مياه الأمطار لمنازل مواطنين، و (31) حالة ارتفاع منسوب مياه الأمطار، و (27) حالة انغلاق في شبكات تصريف المياه، و(47) حالة انزلاق على الطرقات وحوادث سير، علاوة على (62) حالة سقوط أشجار وأعمدة كهرباء، واتصالات تتعلق بانقطاع التيار الكهربائي.

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