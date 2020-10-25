طوارئ متوسطة بسبب الأحوال الجوية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان حالة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة خلال اليومين المقبلين.

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ودعت الوزارة، في بيان وصل "الوكيل الإخباري"، المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والإبلاغ عن أية حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام تبليغات الأشغال على الهواتف الذكية.



وكانت الوزارة قد استبقت فصل الشتاء بخطة طوارئ متكاملة تضمنت إنشاء غرف عمليات في مختلف مديريات الأشغال وعمل الصيانة اللازمة للأودية ومجاري السيول والعبارات، وتأمين الآليات التي قد تلزم للتعامل مع مختلف الظروف الجوية، حيث قامت الوزارة بتحديد جميع مواقع العبّارات على نظام (GIS ) الخاص بغرفة الطوارئ والذي يبين حالتها من خلال تغير لونها على النظام وذلك حسب المعلومات الواردة من الموقع.



كما تم تحديث وتطوير غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وتزويدها بأجهزة اتصال حديثة، كما تم ربط كاميرات مراقبة طريق المطار كمرحلة أولية بالتنسيق مع مديرية الأمن العام وما زال التنسيق مستمرا مع مديرية الأمن العام لربط باقي الطرق الرئيسية في المملكة.



وزودت الوزارة كافة مدراء الأشغال ومدراء المكاتب بأجهزة اتصال لاسلكية لتسهيل تمرير المعلومة بين كافة الكوادر في الموقع، كما تم تحديث تطبيق بلاغات طوارئ على الهواتف الذكية لزيادة التفاعل مع المواطنين وتسريع الاستجابة للبلاغات الواردة.



وشملت الاستعدادات تجهيز 94 فريقا ميدانيا في مختلف المناطق، تساندهم نحو 400 آلية، كما تم التنسيق المسبق مع نقابة المقاولين ومقاولي مشاريع الوزارة قيد التنفيذ لرفد الوزارة بأي آليات أو معدات وكوادر إذا لزم الأمر.



ودعت الوزارة في بيانها، المواطنين إلى اعتماد أرقام غرفة الطوارئ الرئيسية وغرف العمليات في مديريات ومكاتب الأشغال:

غرفة العمليات الرئيسية ٠٦٥٨٥٠١١١، مديرية أشغال العاصمة ٠٧٨٠٣٧٧٢٩١، الكرك ٠٧٨٠٣٧٧٢٣١، جرش ٠٧٨٠٣٧٧١٨٧، مادبا ٠٧٨٠٣٧٧٣٦٣، معان ٠٧٨٠٣٧٧٣٣٨، المفرق ٠٧٨٠٣٧٧٣٨٩، البلقاء ٠٧٨٠٣٧٧٤١٣، الطفيلة ٠٧٨٠٣٧٧١٦٠، عجلون ٠٧٨٠٣٧٧٣٢٤، الزرقاء ٠٧٨٠٣٧٧١٢٥، العقبة ٠٧٨٠٣٧٧٣٥١، اربد ٠٧٨٠٣٧٧٢٧٣، الرمثا ٠٧٨٠٣٧٧٣٨٨، ، والبتراء ٠٧٨٠٣٧٧١٥٤



