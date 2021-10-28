الخميس 28-10-2021
الوكيل الاخباري

التربية: الحالة الصحية للطلبة الذين تعرضوا لحادث سير جيدة

المعونة لـ الوكيل: شروط للحصول على معونة شهرية

نقابة الصيادلة: لا إقبال على مطاعيم الإنفلونزا الموسمية

طوقان: إنتاج الكهرباء وتحلية المياه من الطاقة النووية مطلع العقد المقبل

أسعار الذهب الخميس 28/ 10/ 2021

فقدان مبلغ مالي ضخم في عمان

المؤسسة الاستهلاكية المدنية تفتح أبوابها غدا الجمعة

ديوان الخدمة المدنية يكرم متقاعديه بمرور 66 عاما على تأسيسه

بلعاوي لـ الوكيل : من المبكر إعطاء لقاح كورونا للأطفال من عمر 5 إلى 11 عاما

تراجع أسعار النفط عالميا

الخميس، 28-10-2021 12:12 م

طوقان: إنتاج الكهرباء وتحلية المياه من الطاقة النووية مطلع العقد المقبل

كهرباء 2


الوكيل الإخباري - توقع رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية خالد طوقان بدء إنتاج الكهرباء وتحلية المياه وإنتاج الهيدروجين من الطاقة النووية مطلع العقد المقبل.

اضافة اعلان


وقال طوقان خلال ندوة نظمتها الجمعية الأردنية للعناية بالأسرة الخيرية مساء أمس الأربعاء بعنوان "إنجازات البرنامج النووي الأردني"، إن الهيئة تدرس تصاميم الجيل الرابع من المفاعلات النووية الصغيرة المدمجة لاستخدامها لهذه الغايات.


وأضاف، إن الهيئة اختارت موقعا بالقرب من العقبة لبناء المفاعلات النووية الصغيرة المدمجة ويجري الآن البحث مع وزارة المياه لدراسة الجدوى الاقتصادية من تحلية المياه باستخدام المفاعلات النووية الصغيرة المدمجة كمصدر للطاقة.

 

واعتبر طوقان المفاعل النووي البحثي التدريبي في حرم جامعة العلوم والتكنولوجيا، بمثابة عقل البرنامج النووي الأردني، وسيكون الركيزة الأساسية لبناء العقول، والقدرات العلمية، لعقود قادمة في المجال النووي على مستوى الأردن والمشرق العربي.


وأشار الى أن هذا المفاعل هو الوحيد في المشرق العربي العامل منذ عام 2017، وتديره خبرات أردنية بالكامل وعلى مستوى عال ومتقدم من التأهيل في كافة الاختصاصات ويعمل بطاقة 5 ميغاواط حرارية، مؤكدا انه حجر الأساس في تسخير الطاقة النووية للأغراض السلمية ضمن تطبيقات متعددة طبية وصناعية وبحثية.


وبين طوقان أن المجمع، يحوي مفاعلاً نووياً، ومركزا تدريبيا وتعليميا، و وحدات لتصنيع وإنتاج النظائر الطبية المشعة، تضم 11 خلية ساخنة، ومرفقا خاصا لمعالجة النفايات المشعة المنخفضة، ومتوسطة الإشعاع، لافتا الى المفاعل نجح منذ تشغيله في توريد 3293 شحنة من اليود المشع لعلاج مرضى السرطان لخمسة عشر مركزا للطب النووي ويعمل الآن على تطوير إنتاج الهولميوم والتكتنيشيوم المشعين لأغراض الطب النووي.


وأكد طوقان، أن إجمالي ما استثمر في هذا المجمع النووي بلغ 114 مليون دينار، دفعت الخزينة الأردنية منها 56 مليون دينار، والباقي تم استكماله من قرض ميسر من كوريا الجنوبية يسدد على مدى 30 عاماً، وبفترة سماح 10 سنوات.
وتطرق إلى تفصيل النفقات، مشيرا الى أن إجمالي الإنفاق على مركز السنكترون من الخزنية بلغ 5ر4 مليون دينار، وعلى اليورانيوم 8ر7 مليون دينار، وعلى محطة الطاقة النووية 39 مليون دينار.


ولفت طوقان إلى أنه تم ابتعاث 151 أردنيا لاستكمال دراستهم في الخارج، عاد معظمهم وتم تعيينهم في الهيئة على حساب الدول المانحة، في حين غطت الهيئة النفقات المعيشية فقط والتي بلغت 7ر1 مليون دينار، مشيراً إلى أن موازنة هيئة الطاقة الذرية لعام 2021 بلغت 6 ملايين دينار.


واستعرض طوقان خلال الندوة ملامح البرنامج النووي الأردني والتحديات التي تواجهه والإنجازات التي تم تحقيقها بهذا الخصوص، وأجاب في ختام الندوة عن تساؤلات وملاحظات الحضور بكل شفافية ووضوح، مؤكداً أن أبواب هيئة الطاقة مفتوحة للجميع للاستفسار عن أي ملاحظة أو معلومة تتعلق بطبيعة البرنامج النووي.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
زي

التربية: الحالة الصحية للطلبة الذين تعرضوا لحادث سير جيدة

1202111133144214941631

المعونة لـ الوكيل: شروط للحصول على معونة شهرية

615c01229b74e

نقابة الصيادلة: لا إقبال على مطاعيم الإنفلونزا الموسمية

1635403182814

إعلان الفائزين بمسابقة المحاكمة الصورية الوطنية في القانون الدولي الإنساني

1020212311243960753511

المؤسسة الاستهلاكية المدنية تفتح أبوابها غدا الجمعة

c00d889ac2872099063019b2fc0d3768

ديوان الخدمة المدنية يكرم متقاعديه بمرور 66 عاما على تأسيسه

أخبار متعلقة
1020212611843376149068

فصل الكهرباء عن مناطق بالطفيلة الاربعاء

كهرباء 2

فصل الكهرباء عن مناطق بالطفيلة الثلاثاء

1020211783958129308719

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة الأحد 24/ 10/ 2021- أسماء

كهرباء 3

فصل التيار الكهرباء عن مناطق في المملكة لعدة أيام - اسماء

كهرباء 3

شركة توزيع الكهرباء تُعلن عن خطة طوارئ استعدادا لفصل الشتاء

1020211914513117976659

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة الاربعاء 20/ 10/ 2021- اسماء