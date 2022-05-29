طوقان: امتلاك الطاقة النووية السلمية حق سيادي لكل دولة

الوكيل الإخباري - قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية، الدكتور خالد طوقان إن امتلاك الطاقة النووية السلمية هو حق سيادي لكل دولة، لافتا إلى أن منظومات الأمان النووي هي من أهم عناصرها.

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وأكد التزام الأردن الكامل بمعايير الأمان والسلامة النووية كافة، وبنظام الضمانات التي تطبقها الوكالة الدولية لضمان نجاح أي برنامج نووي.



بدوره بين مدير المفاعل البحثي الأردني الدكتور سامر قاهوق أن المفاعل الأردني يعد من أكثر المفاعلات تطورا في المنطقة العربية وأحدثها، ومخصصٌ لأغراض التدريب والبحث العلمي وإنتاج النظائر الطبية المشعة، ويشكل نقطة ارتكاز رئيسة لتأهيل وتدريب المهندسين والمختصين في مجالات الهندسة والتقنية النووية في المنطقة العربية.



وأوضح أنه يتم اجراء جميع القياسات، وتنفيذ الدراسات البيئية اللازمة عند تشغيل هذا المفاعل بما يلبي جميع متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأفضل المعايير العالمية للأمن والأمان النووي.



وأضاف، أن المفاعل الأردني هو الوحيد من نوعه في دول المشرق العربي، ويعد نقطة مضيئة بين مجموعة من الدول العربية، مبينا أن المجمع يحوي مفاعلا نوويا ومركزا تدريبيا وتعليميا ووحدات لتصنيع وإنتاج النظائر الطبية المشعة، ويضم 11 خلية ساخنة، ومرفقا خاصا لمعالجة النفايات المشعة المنخفضة والمتوسطة الإشعاعية.

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