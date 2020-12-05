السبت 05-12-2020
الوكيل الاخباري

من هو مستشار الملك الجديد ؟

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرتي الهلسة والعتيبي

طوقان يوضح حول اجراءات البنك المركزي الأردني

عاطف الحجايا مستشاراً للملك لشؤون العشائر خلفا للسرور

النائب مروة الصعوب: لا صحة لهذه الأخبار نهائيا

الحاج توفيق :استدامة أفضل البرامج لمعالجة آثار كورونا على العاملين بالقطاع الخاص

اصدار امر دفاع جديد قريباً بالاردن

هام حول موعد التقديم لبرنامج المساعدات الحكومية

وفاة أكثر من مليون ونصف بالفيروس في العالم

الارصاد تحذر من طقس الاحد

السبت، 05-12-2020 07:27 م

طوقان يوضح حول اجراءات البنك المركزي الأردني

yooooooooooooooooooooooy


الوكيل الاخباري - أكد نائب رئيس الوزراء وزير دولة للشؤون الاقتصادية الدكتور أمية طوقان، أن القطاع الخاص شريك أساس للحكومة، وهي تعي أن عجلة الاقتصاد الوطني تنمو بالشراكة معه على مختلف مستوياته.
اضافة اعلان

وقال خلال لقائه، اليوم السبت، رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين، إن برامج الاصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة اسهمت في التخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني.

وأشار الدكتور طوقان إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الأردني لتوفير السيولة للقطاع الخاص، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال حماية منتسبيه وأصحاب العمل.

وبحسب بيان صحفي للجمعية، أوضح الدكتور طوقان أن النظرة المستقبلية من قبل مؤسسات التصنيف العالمية حول استقرار التصنيف الائتماني للمملكة، يؤكد التزام الأردن بخدمة الدين العام والاستحقاقات المترتبة عليه بصورة منتظمة.

وقدم رئيس الجمعية حمدي الطباع، لرؤية رجال الأعمال الأردنيين حول أسباب الركود والتباطؤ الاقتصادي الذي يشهده القطاع الخاص في ظل جائحة كورونا، مشددا على ضرورة طرح المزيد من الاجراءات لتجاوز ذلك.

ودعا لتخفيض ضريبة المبيعات وكلف الطاقة على مختلف القطاعات خاصة القطاع الصناعي من خلال العمل على تحفيز استخدام الطاقة البديلة، لأثره على تنافسية الصادرات الأردنية وزيادة حجم الاحتياطات الأجنبية.

وأثنى الطباع على نهج التواصل والتشاركية بين القطاعين العام والخاص، والأخذ بشكل دائم بملاحظات القطاع الخاص، متطلعاً إلى استمرارية عقد اللقاءات والاستئناس برأي القطاع الخاص.

وطالب نائب رئيس الجمعية ورئيس مجلس أمنائها موسى شحادة، بمراجعة التشريعات لزيادة تنافسية الصادرات الأردنية، وإزالة العقبات الجمركية منها وغير الجمركية، وتوجيه الإعفاءات على الصادرات لمختلف القطاعات وأحجام الاستثمارات سواء الصادرات النوعية ذات القيمة المضافة أو الصادرات الاستراتيجية.

ولفت نائب رئيس مجلس أمناء الجمعية ايمن حتاحت إلى أن كلف التصدير للصناعات الوطنية التي أصبحت مرهقة للقطاع الصناعي بما في ذلك رسوم تفريغ الشاحنات وإعادة تحميلها على الحدود مبالغ فيها، ومن الضروري منح خصم يوازي 50 بالمئة في ميناء العقبة لتشجيع الصادرات، وفقاً لما هو معمول مع صادرات بعض دول الجوار.

وأشار عضو مجلس أمناء الجمعية محمد البلبيسي إلى العمل على توجيه سندات التنمية للأفراد في ضوء تنامي الودائع لدى البنوك، وتسويقها بالشكل المشجع بما في ذلك طرحها في بورصة عمان لزيادة السيولة بين الأفراد، ووضع سقف للفوائد في المملكة.

وأكد ضرورة توجيه بند دعم الاستثمارات في الموازنة العامة للدولة إلى القطاعات التي تعمل على تشغيل أكبر عدد من العمالة الأردنية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

من هو مستشار الملك الجديد ؟

3f13f5768d894fa1c62ec31896796785

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرتي الهلسة والعتيبي

إرادة ملكية سامية

عاطف الحجايا مستشاراً للملك لشؤون العشائر خلفا للسرور

1220204192625277171634

الحاج توفيق :استدامة أفضل البرامج لمعالجة آثار كورونا على العاملين بالقطاع الخاص

1120201114257252852822

اصدار امر دفاع جديد قريباً بالاردن

1220205134952798256451

هام حول موعد التقديم لبرنامج المساعدات الحكومية

أخبار متعلقة
11202014185850378240785

رئيس الوزراء يصدر أمر الدّفاع 22

11202012191220760982097

رئيس الوزراء يصدر أمر الدّفاع رقم 21

157935_8_1592745758

النسور ينفي نقله بحالة حرجة للمستشفى بسبب كورونا

1120204185616382117652

تعليق دوام بنك تنمية المدن والقرى فرع الزرقاء غداً

1120206202639128669601

الحكومه تحدد الحظر الشامل مساء الثلاثاء بعد الاقتراع

1120203204933385354362

تعميم من رئيس الوزراء على كافة المؤسسات والدوائر الرسمية