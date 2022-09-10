ظاهرة غريبة في الأردن .. التسول عبر تيك توك !

الوكيل الاخباري - "التسول عبر تيك توك" .. ظاهرة غريبة على المجتمع الاردني راجت مؤخرا واصبح من الممكن ملاحظتها عبر مستخدمي تيك توك .



وانتشر مؤخراً مقطع فيديو لرجل وحوله عدد من الأطفال، وأخذ يتوسل لكل من يشاهد الفيديو بأن يتبرع لحسابه على تيك توك .



يذكر أن هناك طرقًا متنوعة للحصول على المال من التيك توك، من بينها البث المباشر وهو كسب المال من خلال البث المباشر عن طريق عمليات الشراء التي تتم داخل التطبيق أثناء البث المباشر أو شراء العملات المعدنية والتي بمقدور أي شخص منحها لأصحاب البث المباشر .



وأكتسب تطبيق تيك توك شعبية هائلة على مدار فترة زمنية قصيرة جداً، وخاصة فئة الشباب والأطفال، وأصبح له تأثير كبير على حياة الأشخاص، وأساء الكثير استخدامه .



وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام في الآونة الأخيرة انتشار منشورات مرفقة بصور ومقاطع فيديو تطالب بمساعدات مالية لحالات مرضية وإنسانية عن طريق التبرّع ، أو التحويلات المادية، الأمر الذي أصبح يثير عواطف الناس الذين بدورهم يساعدوهم دون تردد .



فيما شهدت منصة تيك توك تحولا جذريا حيث تغير مبتغى استخدامها من الترفيه والتواصل إلى أداة لجني المال بطرق تسول مبتكرة ومتجددة.



فما إن تشرع في استخدام تطبيق تيك توك حتى تظهر على الواجهة لايفات مباشرة يبثها أشخاص بخلفيات إجتماعية وثقافية متنوعة، في غياب تام لأي نوع من المحتويات الهادفة.



بدورها حذرت وزارة التنمية الاجتماعية المواطنين من التسول الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وقالت في تصريحات سابقة لـ"الوكيل الإخباري"، إن التسول الإلكتروني وسيلة للمتسولين الذين أصبحوا يمتهنون التسول لتحقيق الربح السريع ودون وجه حق.



وأضافت أن هناك تعاون بين الوزارة ووحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام بهذا الشأن، داعية المواطنين المتضررين إلى تقديم شكوى إلى الجرائم الإلكترونية والتي بدورها تتابع هذه الحسابات وتضبطها.



وبيّنت أن التسول الإلكتروني لم يرد في قانون العقوبات وهناك توجه لدى الوزارة لتعديله وتضمين التسول الإلكتروني كأحد أشكال التسول وبالتالي يصبح تجريمه قانونيا.



وأوضحت أن التسول الإلكتروني يميل إلى النصب والاحتيال من خلال استجداء المواطنين عبر المنشورات والتعليقات من أجل الحصول على الأموال.



ودعت المواطنين إلى التحقق من تلك الحسابات والأشخاص الذين يقفون ورائها قبل المبادرة إلى التبرع بالأموال عبر المحافظ الإلكترونية.

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