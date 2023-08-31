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الخميس، 31-08-2023 02:56 م

عائلة الشهيد النقيب غيث الرحاحلة ترزق بالمولودة ريم - صورة

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الوكيل الإخباري - رزقت عائلة الشهيد النقيب غيث قاسم الرحاحلة، أمس الأربعاء، بمولودته ريم، وفق ما أعلنته العائلة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان النقيب الرحاحلة، استشهد بتاريخ 2022/12/19 خلال مداهمة أمنية لإلقاء القبض على المشتبه به بقتل العقيد الشهيد عبدالرزاق الدلابيح، في منطقة الحسينية بمحافظة معان، وهو قائد فريق في وحدة مكافحة الإرهاب

الرحاحلة كان قد استشهد بعد مرور 100 يوم على زفافه، وفارق الحياة دون أن يعلم بأن هناك جزء منه باقٍ في الحياة ليبقى ذكرى جميلة حاضرة لعائلته.

والشهيد الرحاحلة هو نجل المرحوم العميد قاسم الرحاحلة آمر كلية العلوم الشرطية السابق في جامعة مؤتة. 

وتخرج الشهيد الرحاحلة من جامعة مؤتة الجناح العسكري الكلية الشرطية في عام 2015 برتبة ملازم، وتدرج في الخدمة العسكرية حتى استشهاده أثناء تأديته الواجب دفاعا عن وطنه وأمته.

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