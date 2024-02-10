السبت 10-02-2024
الوكيل الاخباري
 

عاجل أماكن عرض مباراة النشامى وقطر في المحافظات

حماس تتهم الاحتلال بقتل الطفلة هند عمدا

15 مليون دينار مشتريات الأجهزة الخلوية واكسسواراتها عبر البطاقات البنكية في 2023

29 شهيدا وعشرات الاصابات في قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة

الإعلام الحكومي بغزة يحذّر من كارثة في رفح

رئيس بلدية رفح: نتوجه للمجتمع الدولي لوقف الإبادة الجماعية

بعد استقبال نصرالله لعبد اللهيان.. حزب الله يصدر بيانا

الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يتعمد استهداف طواقمنا

مشروع الشباب والتكنولوجيا يسعى لتوفير 10 آلاف وظيفة للشباب

نيويورك تايمز عن مسؤول أميركي: ارتكبنا أخطاء في الاستجابة للأزمة منذ 7 أكتوبر

السبت، 10-02-2024 01:41 م

عاجل أماكن عرض مباراة النشامى وقطر في المحافظات

65c691f558cce


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الشباب عن أماكن عرض مباراة منتخب النشامى والعنابي القطري في نهائي كأس آسيا 2023 اليوم السبت، في جميع محافظات المملكة.اضافة اعلان


وتاليا مواقع عرض المباراة:

عمان مدينة الحسين للشباب صالة الأمير حمزة برابة رقم (6).
محافظة اربد، مدينة الحسين للشباب صالة الجمنازيوم.
محافظة الزرقاء، الصالة الرياضية مدينة الأمير محمد.
محافظة البلقاء، صالة مجمع الأمير حسين الرياضي.
محافظة جرش، الصالة الرياضية مجمع جرش الرياضي.
محافظة عجلون، الصالة الرياضية مجمع عجلون الرياضي.
محافظة المفرق، الصالة الرياضية مجمع المفرق الرياضي.
محافظة مادبا، الصالة الرياضية/ مدينة الأمير هاشم للشباب.
محافظة الكرك، الصالة الرياضية صالة الأمير فيصل الرياضية.
محافظة الطفيلة، الصالة الرياضية المجمع الرياضي.
محافظة العقبة، مدينة الأمير حمزة للشباب.
محافظة معان، الصالة الرياضية مجمع الأميرة هيا.
إقليم البتراء، الصالة الرياضية مركز شباب البتراء.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1760718d-118d-4464-a44f-b355312266a6

الإصلاح الدستوري يرسخ دولة القانون والمؤسسات

هاتف-انترنت

15 مليون دينار مشتريات الأجهزة الخلوية واكسسواراتها عبر البطاقات البنكية في 2023

1707552871558

مشروع الشباب والتكنولوجيا يسعى لتوفير 10 آلاف وظيفة للشباب

١

الدوحة: نشاط ملحوظ للجماهير الأردنية والاهازيج والأعلام ترتفع

١

السفير الأردني في قطر: يوجد تنسيق تام مع الجانب القطري بخصوص الجماهير

424656499_697981919171653_5414297307287010897_n

السير: تحويلات للسير على مداخل دوار المدينة الرياضية صباح اليوم

أخبار متعلقة
1707486482783

فاعليات حزبية وشعبية تنفذ وقفات تضامنية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

1707390984739

"الشباب" تطلق رابط التسجيل لبطولة الشباب الرمضانية لخماسيات القدم

242602-2261986

مفتي المملكة: يوم غد السبت غرة شهر رجب

1705067844288.jfif

ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء السنغافوري

1704974463329

رئيس ديوان المحاسبة يبحث ونظيره السعودي سبل تعزيز التعاون

62229_20_1698563521

7 مليارات دينار حجم التداول العقاري في المملكة خلال العام الماضي