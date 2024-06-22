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السبت، 22-06-2024 06:55 م

عاجل الأردن يصدر بيانا شديد اللهجة

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الوكيل الإخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهدافها الممنهج والمتواصل للمدنيين والمنشآت الإغاثية في قطاع غزة، وآخره القصف الإسرائيلي الذي استهدف محيط مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم أمس، وأسفر عن ارتقاء وإصابة العشرات وأحدث أضراراً في مقر المنظمة.اضافة اعلان


وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة، إدانة المملكة ورفضها المطلق لاستمرار إسرائيل في انتهاك قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستهداف المدنيين ومقار المنظمات الإغاثية والعاملين فيها، وتعريض حياتهم للخطر، في خرق فاضح لاتفاقية جنيف لحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام ١٩٤٩، وممارسة تعكس غياب المحاسبة والإفلات من العقاب. 

وشدد السفير القضاة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية، وخاصة مجلس الأمن، بشكل فوري وفاعل، لضمان حماية المدنيين والمنشآت الإغاثية التي تقدم الدعم الحيوي للأشقاء الفلسطينيين، وعلى ضرورة تمكين هذه المنظمات والهيئات من أداء مهامها الإنسانية دون معوقات، وضمان سلامتها من أي استهداف.

 




 

 


 

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